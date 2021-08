Le frère d’un officier de police de Chicago tué s’exprime après une fusillade mortelle: “Dieu a pris le mauvais enfant”

in

Le frère aîné de l’officier de police de Chicago tué Ella French s’est exprimé dimanche après avoir été tué dans l’exercice de ses fonctions lors d’un contrôle routier samedi, selon un rapport.

French, 29 ans, a été tué et un autre officier a été grièvement blessé lors d’un échange de coups de feu avec au moins un suspect lors d’un contrôle routier dans le quartier de West Englewood sur le côté sud. Au cours de l’enquête, le surintendant de la police de Chicago. David Brown a déclaré qu’un passager avait ouvert le feu sur la police et que les policiers avaient riposté.

Le deuxième officier, un homme qui travaillait pour le département depuis six ans, est resté hospitalisé dans un état critique.

(Ella French, 29 ans. Police de Chicago)

Dimanche, Andrew French, un vétéran de la guerre en Irak, a déclaré que sa sœur cadette avait « toujours été une personne intègre », selon le Chicago Tribune.

“Elle a toujours fait ce qu’il fallait, même quand personne ne regarde”, a-t-il déclaré. “Elle a toujours cru aux gens et croyait qu’il fallait faire ce qui était juste. … Elle a toujours cru qu’il fallait prendre soin des gens qui ne pouvaient pas prendre soin d’eux-mêmes.”

French, un vétéran de la force de trois ans et demi, a été le premier policier de Chicago tué par balle dans l’exercice de ses fonctions depuis que Lightfoot a pris ses fonctions en 2019, a rapporté le journal. Elle et l’officier qui a été grièvement blessé étaient membres de l’équipe de sécurité communautaire, formée sous la direction de Brown l’été dernier pour répondre aux points chauds de la criminalité.

Andrew French a déclaré que sa sœur, avant même de rejoindre la force, voulait donner aux gens une thérapie ou des services sociaux – pendant une peine de prison supplémentaire.

“Elle était la quintessence d’une bonne samaritaine”, a déclaré son frère à la Tribune. “Et elle était la meilleure sœur. Peu importe ce que je traversais ou à quel point les choses me frappaient, elle était toujours là.”

“Et j’étais fier d’elle, je suis toujours fier d’elle. Comme ça, Dieu a pris le mauvais enfant”, a-t-il ajouté.

French était l’un des trois agents à l’intérieur d’une voiture de police de Chicago vers 21 heures samedi à effectuer un contrôle routier sur un autre véhicule avec trois occupants.

L’un des suspects a été touché par la riposte des policiers lors de la fusillade et a été transporté à l’hôpital. Un deuxième suspect était également en garde à vue à ce moment-là.

Le troisième suspect, une femme, a été capturé tôt dimanche.

Jusqu’à présent en 2021, Brown a déclaré que 38 officiers avaient été abattus, dont 11 par balles. L’année dernière, 79 agents ont été abattus ou abattus, ce qui représente une augmentation de 500 % par rapport à 2019.

“Malgré le choc, le chagrin, la douleur et le chagrin que nous ressentons ce matin, nos frères et sœurs en bleu ont mis cet uniforme chaque jour”, a déclaré Brown lors d’une conférence de presse dimanche. “Ils vont au travail en risquant tout pour servir les habitants de Chicago. Ils viennent au travail prêts à courir vers le danger. Vers les coups de feu. Et ils sont prêts à sacrifier leur vie pour sauver la vie de parfaits inconnus.”

