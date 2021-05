Le frère et le neveu de Floyd réagissent à la mise en accusation fédérale d’anciens flics ⋆ .

George Floyd’s Le frère et le neveu ont exprimé leur gratitude samedi après qu’un grand jury fédéral ait inculpé les quatre anciens policiers de Minneapolis impliqués dans sa mort.

L’acte d’accusation de trois chefs d’accusation non scellé vendredi “nous a mis un sourire sur le visage” et “oblige ces gars à rendre des comptes”, a déclaré Rodney Floyd, Le frère de George Floyd.

Rodney Floyd, frère de George Floyd, parle de son frère lors d’une conférence de presse après que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, mardi 20 avril 2021, à Minneapolis. (Photo AP / John Minchillo)

Brandon Williams, Neveu de George Floyd, a déclaré que l’acte d’accusation «nous donne de l’espoir».

«Aucune famille ne devrait avoir à vivre ce que nous avons vécu», a-t-il déclaré.

La conférence de presse a eu lieu à la Texas Southern University à Houston, où George Floyd a grandi. La mort de Floyd a déclenché des manifestations dans le monde entier et des appels à tenir la police responsable après un policier de Minneapolis Derek Chauvin a été capturé sur vidéo à genoux sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes.

Chauvin a été condamné le mois dernier sur des accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable par l’État et demande un nouveau procès. Les trois autres devraient être jugés par l’État le 23 août.

Cette combinaison de photos fournie par le bureau du shérif du comté de Hennepin au Minnesota le mercredi 3 juin 2020 montre de gauche à droite les anciens policiers de Minneapolis Derek Chauvin, J.Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao. (Bureau du shérif du comté de Hennepin via AP)

L’acte d’accusation fédéral nomme Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao, les accusant d’avoir volontairement violé les droits constitutionnels de l’homme noir alors qu’il était retenu face contre terre sur le trottoir et à bout de souffle. Chauvin a également été inculpé dans un deuxième acte d’accusation, découlant de l’utilisation de la force et de la contention du cou d’un garçon de 14 ans en 2017.

Les avocats de la famille Floyd ont déclaré que l’acte d’accusation fédéral envoie un message fort sur les priorités du président Joe Biden’s Département de la justice.

“L’espoir est que cela créera un précédent que le ministère de la Justice … se penchera sur ces autres injustices que ces familles n’ont jamais eu leur journée devant le tribunal, qui se sont vu refuser une procédure régulière,” Ben Crump mentionné.

