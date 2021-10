Le frère Jackson de Patrick Mahomes obtient un contrecoup pour avoir dansé sur le logo du maillot de Sean Taylor tué

Le frère de Patrick Mahomes, Jackson, prend de la chaleur pour son dernier article sur les réseaux sociaux. Le jeune Mahomes a récemment partagé une vidéo de lui-même en train de danser avant le match de l’équipe de football de Kansas City Chiefs contre Washington Football Team dimanche. Ce qui a dérangé les fans avec le message, c’est que Jackson dansait sur le logo du numéro de maillot de la légende de Washington, Sean Taylor.

Jackson est allé sur Twitter pour présenter des excuses. « Je tiens à m’excuser sincèrement d’être accidentellement sur le Sean Taylor #21 à FedEx Field. On nous a demandé de nous tenir dans cette zone et je ne voulais absolument aucun manque de respect envers lui ou sa famille. » Washington a honoré Taylor en retirant son numéro de maillot, faisant de lui le troisième joueur de l’histoire de la franchise à recevoir cet honneur. Il a été tué en 2007 par des intrus qui sont entrés dans sa maison à Miami.

« Je suis entré dans la NFL la même année que Sean Taylor et immédiatement ses capacités athlétiques, sa résilience, son courage et son éthique de travail acharnée l’ont mis à part. Moi et beaucoup d’autres l’avons considéré comme un modèle », Jason Wright, président de l’équipe de football de Washington. a déclaré dans un communiqué de presse avant le match. « Le fait qu’il ait été tragiquement enlevé si tôt a blessé notre communauté de joueurs, mais aussi nos fans, nos entraîneurs et notre personnel. Nous continuerons à nous souvenir de lui et à le considérer comme un exemple de professionnalisme et d’excellence, et nous nous efforcerons tous de refléter son excellence à notre manière. » Voici un aperçu des fans qui visent Jackson pour ses actions.

Un plan?

Broke: les gens disent que Jackson Mahomes a eu tort de faire un tik tok sur le numéro de Sean Taylor Réveillé: réalisant que Dan Snyder a payé Jackson Mahomes pour faire cela pour faire de lui le méchant pour détourner l’attention de ce que tout le monde dit sur les e-mails WFT pic.twitter.com/kSXT3384YU – PFTCommenter (@PFTCommenter) 18 octobre 2021

Une autre personne a écrit: « Les gens aiment se moquer de Rodgers parce que sa famille ne lui parle pas, mais je parie que Mahomes en est jaloux en ce moment. »

Plus d’excuses

Pour que je reconnaisse même Jackson Mahomes, il a dû faire quelque chose d’irrémédiablement stupide comme danser sur le mémorial d’un joueur bien-aimé décédé prématurément alors que sa famille était présente le jour où ils ont retiré son numéro. J’ai besoin d’excuses statistiques et pas seulement de lui. pic.twitter.com/Hw8b2RBVWX – Reese Waters (@reesewaters) 18 octobre 2021

Une personne a déclaré: « Le nombre entier qui a pris sa retraite était un coup publicitaire. La WFT utilisant Sean Taylor pour distraire tout le monde de la merde d’une franchise était bien plus irrespectueuse que tout ce que Jackson Mahomes a fait … et je ne peux pas supporter l’enfant . »

Blâmer l’équipe

Je n’arrive pas à croire que je commente ça : – Jackson Mahomes ne devrait pas danser sur le numéro de Sean Taylor. Mauvais regard. – Cependant, il n’a pas enjambé une corde pour monter sur ce numéro. D’après ce que j’ai vu, Washington a désigné cette zone pour que les gens soient avant le match. Blâmez l’équipe pour cela. – Matt Verderame (@MattVerderame) 18 octobre 2021

Un fan a écrit: « Je ne peux pas m’empêcher de penser que cet accord néglige à quel point WFT avait l’air d’annoncer ce grand jour, comme il y a 4 jours. Juste un mouvement de relations publiques brut pour un gars qui méritait mieux. »

Réponse des fans de Washington

Les fans de l’équipe de football de Washington s’ils rencontrent jamais Jackson Mahomes pic.twitter.com/SZufx9km7x – Blake Garman (@FrostedBlakes34) 18 octobre 2021

Un fan a demandé à Jackson : « Alors tu t’es tenu « accidentellement » quelque part où tu étais « ordonné » de te tenir ? Le jour où ils ont retiré le numéro de cet homme ? Avec une chaîne formant un carré parfait autour du numéro ? »

Plus important

Jackson Mahomes pensait qu’une danse TikTok était plus importante que cela: pic.twitter.com/9JsvxjerJo – Danny Armstrong (@DArmstrong44) 18 octobre 2021

Une personne a écrit: « À un moment donné, les Chiefs seraient sages de vous faire asseoir dans les gradins avec le reste des fans … Il est impossible que vous ne sachiez pas où vous étiez, c’était clair comme le jour, comme un Fan des Giants, je ne suis pas un fan de Washington, mais je respecte le regretté Sean Taylor. »

Juste mauvais

« Jackson Mahomes a été vu en train de danser sur le 21 peint de Sean Taylor le jour de sa retraite de maillot » peut en fait être la pire phrase de tous les temps – SportsTalkATL Jake (@cantguardjake) 17 octobre 2021

Et ce fan a déclaré: « Autant je ne veux pas l’admettre en tant que fan inconditionnel de Washington, il a raison. Les champs ont des zones enchaînées à côté des bancs de tramway pour la famille. C’était la petite amie de Travis Kelce, le frère de Mahomes et ma femme. J’étais assis derrière la zone VIP de Washington, mais cela s’est produit du côté des chefs. «

