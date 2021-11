Le frère jumeau de LeBron James assiste au match des Lakers (Photos)

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Houston Rockets 95-85 dimanche soir.

Avec la victoire, LA est passé à 4-3 cette année-là.

Fait intéressant, cependant, le nouvel élan des Lakers n’était pas la plus grande histoire de ce week-end.

Au contraire, tout le monde ne pouvait s’empêcher de parler du fait qu’un gars qui ressemblait exactement à LeBron James s’est présenté au match des Rockets.

Les photos parlent d’elles-mêmes :

La réaction des fans a été rapide :

– Le plus petit fan de Laker 🤫 (@ThePettiestLA) 1er novembre 2021

Lebron est si bon qu’il joue et regarde le match en même temps 😧 pic.twitter.com/1CEhfUr4Ri

Les vidéos encore plus folles pic.twitter.com/qxG0vDpqtk

Et vous vous demandez s’il est ou non le plus grand. #Nowyouknow https://t.co/DxZw894IKw

– lewis webster (@lewebb48) 1er novembre 2021