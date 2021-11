Le fret arrive en retard pour le week-end du Grand Prix de Sao Paulo

Les équipes de Formule 1 se sont préparées à travailler tard dans la nuit jeudi pour préparer leurs voitures pour le Grand Prix de Sao Paulo après que le fret, y compris les moteurs, ait été retardé pour atteindre le Brésil depuis la course du week-end dernier à Mexico.

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré aux journalistes que le couvre-feu de nuit avait été levé et que les heures des vérifications avaient été ajustées en raison des problèmes, qui, selon lui, étaient dus au mauvais temps au Mexique.

« C’est atterri mais je ne pense pas que tout soit encore sur la piste », a-t-il déclaré à propos du fret. « Apparemment, l’avion a atterri. C’est ce qu’on m’a dit il y a peut-être 45 minutes, donc tout devrait être en piste dans les prochaines heures.

« Je pense que les gars doivent juste travailler toute la nuit », a-t-il ajouté. « Je ne sais pas si nous en avons besoin, mais ce sera certainement tard dans la nuit », a-t-il ajouté.

Steiner a déclaré que l’événement, utilisant un nouveau format de sprint avec des qualifications vendredi pour une course de 100 km samedi qui établirait ensuite la grille de dimanche, se déroulerait toujours comme prévu sans aucun risque pour le calendrier.

Le Grand Prix de Sao Paulo est le deuxième d’un « triple titre » de trois courses au cours des week-ends successifs, le Qatar succédant à Interlagos.

Steiner a déclaré que le fret maritime était arrivé à temps avec l’équipement pour le garage et l’hospitalité : « Je ne sais pas exactement quelles pièces automobiles manquent, mais il est certain que les moteurs manquaient. Je pense que les boîtes à outils manquent et sans les boîtes à outils, vous ne pouvez pas travailler.

« Donc, fondamentalement, nous ne pouvons toujours pas travailler sur les voitures (encore), même si certaines pièces sont là », a ajouté Steiner. (Reportage d’Alan Baldwin)