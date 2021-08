Le Fribourg, une nouvelle victime pour Erling Haaland

21/08/2021 à 13h40 CEST

Le Borussia Dortmund de Marco Rose affronte Fribourg lors de la deuxième journée de Bundesliga. Après avoir battu l’Eintracht Francfort en ouverture (5-2), les Allemands veulent continuer avec une bonne dynamique et rester en tête du classement. L’objectif principal est d’oublier la défaite contre le Bayern en Supercoupe d’Allemagne et de se concentrer sur le tournoi national.

Du côté de Borusser, le meilleur buteur Erling Haaland se démarque : marque cinq buts lors des trois premiers matches officiels. Le Norvégien, qui est revendiqués par des clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern ou Manchester United, est l’un des joueurs qui a le meilleur rapport au but dans le football européen. En 62 matchs avec le Borussia Dortmund, il a marqué un total de 62 buts.

Avec un physique privilégié et des accélérations incontrôlables, l’ancien Salzbourg est le principal argument offensif de l’entraîneur et l’un des joueurs les plus importants de l’équipe ensemble Marco Reus, capitaine et légende du club. L’Allemand a retrouvé une régularité physique qui lui permet d’être important et transcendantal dans les plans de l’entraîneur.

Un Borussia Dortmund ambitieux

L’arrivée de Marco Rose au détriment d’Edin Terzic est un symptôme de l’ambition du Borussia Dortmund. Après plus de cinq ans dans l’ombre de la tyrannie du Bayern, de la direction sportive allemande ils veulent donner un coup d’accélérateur au projet et conquérir la Bundesliga, en possession des Bavarois depuis la saison 2012/13.

Championne DFB Pokal, l’équipe du Signal Iduna Park veut se battre pour le titre de champion de Bundesliga et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. La saison dernière, seul un grand Manchester City l’a séparé des demi-finales malgré l’image brillante montrée au match aller et le défi est de continuer à grandir. Pas dans le top quatre en Europe depuis la saison 2012/13.