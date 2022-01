Le froid fait arriver un navire en Russie avec des dizaines de voitures gelées | Moteur

L’expression « toujours au garage » ne peut s’appliquer à ces voitures d’occasion, arrivées complètement gelées en Russie à bord d’un navire.

Obtenir une nouvelle voiture avec la crise des puces et des matériaux semi-conducteurs semble difficile, mais si vous ajoutez le climat, c’est ce qui manquait. Et il n’y a pas de climat plus extrême que celui de mer du japon le long des côtes de la Russie.

Températures jusqu’à -30º que les navires semblent tenir avec une certaine dignité, mais pas les voitures qu’ils transportent, bien sûr.

Un voyage difficile à Vladivostok

Le voyage du navire l’a amené à aller de Corée du sud jusqu’à Vladivostok, et en atteignant la ville russe, ils ont trouvé les voitures complètement gelées et avec une couche de sel et de glace de plusieurs centimètres.

Dans une déclaration au média russe VL.ru à Vladivostok, le capitaine du navire a assuré qu’en décembre « la mer est très agitée et venteuse ».

« L’eau éclabousse à bord et se solidifie. Rien de spécial. Cette année, le vent a été plus fort que la normale, mais cela ne nous surprend pas. C’est déjà arrivé. Il est déchargé et prêt », a-t-il déclaré. Piotr Osichansky.

Le navire battant pavillon panaméen, qui opère entre la Russie et la Corée du Sud, transportait des voitures japonaises de marques telles que Honda et Toyota. En cassant la glace pour décharger les véhicules, les marins ont même pu constater à quel point l’intérieur de certaines voitures s’était également complètement gelé.

Bref, le contraire du « toujours au garage » des annonces du marché de l’occasion, sans parler de la mauvaise combinaison de glace et de sel pour le corrosion du châssis, la carrosserie et les dommages à la sellerie. Mauvaise affaire, bien sûr.

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.