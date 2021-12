Le front office du Bayern Munich met fin aux rumeurs d’Erling Haaland et travaillera sur la prolongation du contrat de Robert Lewandowski

Bayern Munich ne sont tout simplement pas disposés à lâcher leur attaquant vedette Robert Lewandowski. Les membres du front office ont fait part de leurs réflexions sur la question lorsqu’on leur a demandé de partir à la recherche d’un attaquant de remplacement. Oliver Kahn et Herbert Hainer ont nié tout intérêt à apporter Borussia Dortmund‘s Erling Haaland à Munich.

Les responsables ont confirmé que le jeune Norvégien ne rejoindrait pas le Bayern.

Une semaine avant Noël, Hainer avait mentionné qu’il espérait que Lewandowski déciderait de rester et serait en mesure de fournir des performances constantes de haut niveau pendant de nombreuses années à venir. Il a dit, « [Bayern will not sign Haaland] Parce que nous avons le meilleur attaquant du monde en Robert Lewandowski. Je suis convaincu que Lewandowski peut encore jouer au même niveau pendant des années et je serais heureux s’il mettait fin à sa carrière ici.

Le PDG du club, Oliver Kahn, a souligné la décision collective de la direction d’essayer de faire en sorte que Lewandowski reste à Munich le plus longtemps possible. « Nous avons Robert Lewandowski. Il va encore marquer 30-40 buts pendant encore quelques années », a déclaré Kahn.

Le contrat actuel de Lewandowski court jusqu’en juin 2023 et les discussions sur une prolongation de contrat devraient bientôt commencer.

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)