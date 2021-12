Le front office du Bayern Munich réagit au tirage au sort du RB Salzbourg en Ligue des champions

À la deuxième fois après quelques difficultés techniques de ce que l’UEFA a appelé un « problème technique avec le logiciel d’un fournisseur de services externe », le Bayern Munich a été tiré au sort pour affronter le RB Salzbourg en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors du tirage au sort initial, Le Bayern avait fait match nul contre l’Atletico Madrid, mais ces premiers résultats ont été annulés en raison de l’erreur du fournisseur de services externe qui n’a pas correctement réparti les équipes qui n’étaient pas éligibles pour s’affronter.

Le Bayern a affronté Salzbourg pour la dernière fois en phase de groupes de la saison 2020/21, les battant lors des deux rencontres ; 6-2 à l’extérieur et 3-1 à domicile. Pour Salzbourg, il s’agit de leur toute première apparition en phase à élimination directe de la Ligue des champions, après avoir réussi à sortir d’un groupe vraiment imprévisible aux côtés du VfL Wolfsburg, Lille et Séville.

Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Après le tirage au sort, Julian Nagelsmann et le reste du front office du Bayern ont partagé leurs réflexions sur le tirage au sort des champions en titre de la Bundesliga autrichienne en huitièmes de finale. Ayant été quelqu’un qui connaît très bien le style de football RedBull/RasenBall Sport depuis son passage au RB Leipzig, Nagelsmann a qualifié Salzbourg d’« adversaire positivement dégoûtant » qui peut causer de nombreux problèmes au Bayern.

«Salzbourg est un adversaire positivement méchant qui joue au football RB classique avec beaucoup de situations urgentes. C’est une équipe extrêmement jeune qui est gourmande. C’est inconfortable de jouer contre eux. Vous jouez un bon tour au niveau international. Chez Matthias Jaissle, vous avez un très bon entraîneur. Il engage toujours bien l’équipe. Ce sont des adversaires de premier plan qui exigeront tout de nous. Vous jouez avec beaucoup de jeunes talents. Nous devons être très concentrés dès le début dans les deux matchs car ils nous mettront tellement sous pression que nous avons besoin de bonnes solutions », a déclaré Nagelsmann (FCBayern).

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a fait écho au sentiment de Nagelsmann selon lequel Salzbourg est une équipe bien gérée et bien structurée. Il a également ajouté qu’il pensait que les scores des rencontres de la saison dernière ne reflétaient pas nécessairement l’équilibre global des deux matches. « Salzbourg a un concept très intéressant avec un très bon entraîneur. Ils ont bien performé ces dernières années et sont la première équipe autrichienne à se qualifier pour les huitièmes de finale. Cela montre à quel point ils fonctionnent bien et de manière cohérente. En Ligue des champions, vous devez toujours offrir des performances de haut niveau. L’année dernière, nous avons eu des matchs de groupe difficiles contre Salzbourg et les résultats ont été supérieurs à ce que le cours du match a montré. Nous devons bien performer », a-t-il expliqué.

Le RB Salzbourg est une équipe jeune et Oliver Kahn pense que la jeunesse de l’équipe les aidera à rester encore plus motivés, même si le Bayern est clairement le favori pour se qualifier pour les quarts de finale. « Ce n’était pas un match nul tous les jours aujourd’hui, et nous attendons maintenant avec impatience nos duels avec le FC Salzbourg. Salzbourg a montré ce dont il était capable au tour préliminaire et s’est qualifié pour la première fois pour la première fois en Ligue des champions. Il y règne une grande euphorie, c’est une équipe jeune et très talentueuse. Bien sûr, nous sommes favoris dans ces deux jeux. Nous attendons ces duels avec impatience », a-t-il déclaré.