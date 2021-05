Le FTSE 100 augmente grâce à la poussée des industriels; Trainline s’effondre

Le logo de la Deutsche Bank est représenté sur le bureau d’une société à Londres, Grande-Bretagne

Les gains des actions industrielles ont aidé le FTSE 100 de Londres à rebondir jeudi après sa pire performance quotidienne en une semaine, tandis que les actions de Trainline sont tombées au bas de l’indice à moyenne capitalisation alors que le Royaume-Uni réorganisait son système ferroviaire.

L’indice de premier ordre (.FTSE) a augmenté de 0,2%, Experian (EXPN.L) grimpant de 4,1% au sommet de l’indice, un jour après ses prévisions de revenus trimestriels optimistes.

Cependant, les gains sur l’indice ont été plafonnés par Tesco (TSCO.L), GlaxoSmithKline (GSK.L) et Unilever (ULVR.L), qui ont chuté en se négociant hors dividende.

L’indice industriel plus large (.FTNMX502050) a ajouté 1,8%.

L’indice FTSE 250 (.FTMC) de moyenne capitalisation axé sur le marché intérieur a progressé de 0,1%. Publisher Future (FUTR.L) a bondi de 8,1% au sommet de l’indice après que Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur l’action.

À l’échelle mondiale, les marchés boursiers ont eu du mal à se propulser après une session mouvementée à Wall Street où les crypto-monnaies se sont effondrées et les minutes de la Réserve fédérale américaine ont laissé entendre que les discussions d’un «certain nombre» de responsables se sont effondrées sur la base d’une forte reprise économique continue.

«La décision d’aujourd’hui est assez révélatrice d’un carry trade avancé dans le sens où chaque revers est considéré comme une opportunité», a déclaré Sébastien Galy, stratège principal en macro-stratégie chez Nordea Asset Management.

«Quelque chose est en déséquilibre, il se construit et le marché est en sursis à long terme. La peur de l’inflation aura un impact sur les actions européennes, mais la correction sera beaucoup plus superficielle et ne durera pas très longtemps car elle n’est pas si chère par rapport aux États-Unis.

Le FTSE 100 a gagné environ 7,9% depuis le début de l’année grâce à l’optimisme d’une forte reprise économique. Mais l’indice s’est récemment négocié dans une fourchette étroite, car la hausse de l’inflation a suscité des craintes que les banques centrales réduisent leur soutien plus tôt.

Parmi les autres actions, Trainline (TRNT.L) a chuté de 29,5% pour réaliser sa pire journée jamais enregistrée. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle créerait un nouvel opérateur ferroviaire public appelé Great British Railways, qui possédera et entretiendra l’infrastructure ferroviaire, collectera et fixera les tarifs et engagera des entreprises privées pour gérer les trains.