Le FTSE 100 commence la semaine à plat alors que la hausse du Bitcoin ignore l’interdiction de Binance par les régulateurs britanniques

e FTSE 100 devait aujourd’hui commencer la semaine à plat tandis que Bitcoin continuait à faire des gains après la chute de la semaine dernière malgré la répression britannique sur le marché Binance en raison de problèmes de blanchiment d’argent.

Binance Markets Limited – la branche britannique du principal site de cryptographie, a reçu l’ordre d’arrêter toute publicité mercredi et de publier un avis bien en vue sur son site Web l’avertissant qu’il lui est interdit de mener des activités réglementées.

Le régulateur a averti ce mois-ci que de nombreux échanges cryptographiques ne respectaient pas ses normes anti-blanchiment d’argent et a publié le week-end des avertissements aux consommateurs indiquant qu’il n’était pas autorisé au Royaume-Uni.

Même si Binance a déclaré que cette décision n’aurait aucun impact sur la capacité des gens à négocier via son site Web Binance.com, elle sera considérée comme extrêmement préjudiciable au site et aux efforts des crypto-monnaies pour être pris au sérieux en tant qu’actif d’investissement.

Des rapports ont indiqué qu’il est possible de s’inscrire à un compte Binance en utilisant un faux nom, une fausse adresse et un faux code postal, et d’acheter de la crypto-monnaie avec différentes coordonnées bancaires. Les banques, y compris le TSB, sont de plus en plus alarmées par les fraudes sur leurs clients par des escrocs avec des comptes Binance.

Le FTSE 100 devait ouvrir à 7137 après que Wall Street ait obtenu sa semaine la plus forte pour les gains de cours des actions depuis février.

L’accord sur les dépenses d’infrastructure du président Joe Biden a dissipé les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, mais ces problèmes reviendront sûrement bientôt hanter les marchés.

Des hausses de prix se produisent au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis, et certains économistes craignent de plus en plus qu’elles ne soient pas aussi temporaires que le pensent les banquiers centraux.

L’analyste de CMC Markets, Michael Hewson, a souligné: “Alors que nous nous dirigeons vers la fin du mois et la fin du trimestre, il est notable que jusqu’à présent, en 2021, les marchés boursiers semblent prêts à terminer cinq mois consécutifs de gains.”

Le remplacement de Matt Hancock par Sajid Javid a suscité de nombreuses spéculations sur une fin plus rapide des restrictions de verrouillage de Covid, ce qui pourrait aider les stocks d’accueil et d’autres les plus touchés par les restrictions aux libertés publiques. Cependant, la livre n’a pas réagi au cours du week-end, les analystes de City n’étant pas convaincus par la spéculation.

Le CMC a fait valoir qu’il n’y avait toujours aucun moyen pour le gouvernement d’assouplir les restrictions le 5 juillet, comme certains l’ont suggéré, alors que les cas d’infection augmentent rapidement dans le nord de l’Angleterre.

Les actions de Wood Group, l’ingénieur pétrolier, pourraient augmenter après avoir annoncé vendredi soir avoir conclu un accord sur un accord de poursuites différées avec le Serious Fraud Office dans le cadre d’une enquête sur les pots-de-vin et la corruption.

Il a déclaré avoir également conclu des accords avec le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission ainsi qu’avec les autorités brésiliennes concernant l’utilisation de tiers par Amec Foster Wheeler avant que Wood ne l’achète en 2017.