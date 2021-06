Le FTSE 100 devrait tomber des sommets alors que les investisseurs souffrent de vertige alors même que les ventes au détail au Royaume-Uni bondissent

in

L’indice FTSE 100 devait aujourd’hui reculer davantage par rapport aux sommets de cette semaine, mais restera à des niveaux stratosphériques au milieu des signes croissants d’une économie en plein essor à long terme et de taux d’intérêt bas.

Les actions en Asie ont légèrement augmenté ce matin, mais le FTSE 100 devrait reculer d’environ sept points à 7150 – toujours en hausse d’environ 20 points par rapport à son point de départ lundi matin.

Cela fait une semaine que la Réserve fédérale a réussi à convaincre les marchés à la fois qu’elle est consciente du risque de surchauffe de l’économie américaine et que toute augmentation des taux d’intérêt, bien que susceptible de commencer plus tôt que prévu, sera suffisamment modérée pour ne pas pour tuer le boom.

Les marchés obligataires ont été cette semaine parmi ceux qui signalent que les investisseurs sont relativement satisfaits de la position prudente de la Fed. Les investisseurs se sont précipités sur les obligations d’entreprises à plus haut risque plutôt que sur les bons du Trésor refuge, à tel point que la différence de taux d’intérêt – connue sous le nom de rendement – entre les deux s’est effondrée à son plus bas niveau en plus d’une décennie, a rapporté le FT.

Sans trop s’empêtrer dans les détails, cela signifie que les investisseurs ne sont plus aussi préoccupés par la menace de l’inflation.

Cependant, si les marchés nous ont appris quelque chose ces derniers mois, c’est que le sentiment change sur six pence lorsque les actions atteignent des sommets vertigineux à une époque d’autant d’incertitude que les économies émergent du pire de l’impact de la pandémie de Covid.

Aujourd’hui apportera des données sur les ventes au détail au Royaume-Uni pour donner aux économistes et aux observateurs du marché une meilleure idée de la situation de l’économie britannique axée sur les consommateurs.

La semaine a présenté un ensemble de données assez optimistes sur d’autres domaines de la reprise au Royaume-Uni, et les ventes au détail devraient emboîter le pas. Après s’être effondré de 8,2 % en janvier, attendez-vous à ce que le nombre de mai d’aujourd’hui continue la tendance de forts rebonds – peut-être même plus élevé que la hausse de 9,2 % du mois précédent.

Les chiffres du British Retail Consortium la semaine dernière ont montré des reprises extrêmement fortes pour ses membres.