Le FTSE 100 ouvrira à plat au milieu des inquiétudes croissantes concernant la variante Covid Delta

in

De fortes augmentations des cas de la variante Delta du coronavirus, en particulier dans le nord de l’Angleterre, ont conduit les dirigeants de l’UE à demander l’interdiction de voyager depuis le Royaume-Uni, au moins pendant qu’ils font déployer leurs vaccins parmi leurs populations.

Hong Kong a également annoncé qu’il interdirait aux voyageurs britanniques à partir de jeudi d’interdire l’accès à la variante Delta.

Les actions des compagnies aériennes et des voyages ont inévitablement souffert et cela, combiné à la chute des prix du pétrole, a touché les actions britanniques hier. Certains pourraient voir un rebond après les chutes de 5 à 6% subies hier, les chasseurs de bonnes affaires considérant IAG, EasyJet et Tui comme survendus.

Après avoir chuté de 1% hier, le FTSE 100 devrait s’ouvrir d’environ 2 points à 7074 aujourd’hui selon les marchés à terme. Sur la plate-forme IG, 68% des commerçants pariaient qu’il irait plus haut que cela, suggérant qu’un gain légèrement plus important pourrait être vu.

À toutes fins utiles, cependant, il s’agit d’un début plat dans un marché qui semble modéré et quelque peu apathique.

Même le bitcoin super volatil a connu une session plate au cours des dernières 24 heures, n’augmentant que de 0,3% à 34 570 $.

Les chasseurs de bonnes affaires pourraient également sortir pour les actions Burberry aujourd’hui après que le titre ait chuté de près de 9% sur le départ choc de son directeur général en redressement, Marco Gobbetti, qui part à la fin de l’année pour Salvatore Ferragamo.

L’argument haussier pour les actions est que Gobbetti a préparé l’entreprise pour une forte reprise avec sa nouvelle concentration sur les clients haut de gamme. Le cas de l’ours est qu’il n’y a pas de remplacement évident et qu’un mauvais pourrait à nouveau tout gâcher.

Les données sur les prêts au Royaume-Uni pourraient ajouter une étincelle à certaines actions car elles devraient montrer une augmentation des prêts hypothécaires en mai à 4,4 milliards de livres sterling contre 3,3 milliards de livres sterling en avril, les acheteurs de maisons ayant profité de la prolongation du congé des droits de timbre.

Le crédit net à la consommation pourrait toutefois être moins dynamique, les économistes s’attendant à une poursuite de la tendance prudente en cours depuis le début de la pandémie, où les gens remboursent plus de crédit qu’ils n’en retirent.

Plus tard dans la journée, les données de confiance des consommateurs américains pour juin devraient poursuivre leur fort rebond par rapport aux creux de Covid.

LIRE LA SUITE

CMC Markets a toutefois averti aujourd’hui ses clients de ne pas se laisser emporter par les espoirs de l’économie américaine.

“Alors que l’économie américaine s’améliore, le sentiment semble toujours fragile, la hausse des prix de l’essence agissant comme un frein à la demande en raison de perturbations de l’approvisionnement, tandis que la hausse des prix dans d’autres domaines de l’économie pourrait également affecter la demande”, a-t-il déclaré dans sa note du matin.

Le courtier en valeurs mobilières Numis a publié une note de courtier élogieuse recommandant aux clients d’acheter des actions d’IG après la finalisation du rachat du courtier en ligne américain Tastytrade. Il indique qu’il y a de fortes chances que le groupe surpasse les prévisions pour une entreprise susceptible de générer une croissance à deux chiffres du bénéfice par action.