Le FTX de Sam Bankman-Fried achète les droits de dénomination de l’arène Miami Heat

Selon un rapport publié hier par le Miami Herald, l’échange de crypto-monnaie FTX se prépare à finaliser un accord pour sponsoriser la maison de l’équipe de la National Basketball Association, le Miami Heat – une décision qui accordera à l’échange des droits de dénomination exclusifs pour l’arène de 19600.

«Le comté de Miami-Dade se rapproche de la signature d’une société de crypto-monnaie pour remplacer American Airlines en tant que sponsor des droits de dénomination de l’arène du centre-ville de Miami Heat, selon plusieurs sources – un accord qui offrirait à la NBA son premier lieu lié au bitcoin et à d’autres. monnaies électroniques », lit-on dans le rapport.

Le Herald a également noté que le «fil d’Ariane Internet» indique que FTX se prépare au déménagement, avec l’enregistrement du domaine Internet «ftxarena.com», ainsi que l’achat de poignées de médias sociaux FTXarena.

Les rapports de 2019 indiquent que le comté était à la recherche d’un nouveau sponsor et espérait renommer l’arène d’ici 2020. American Airlines payait auparavant 2 millions de dollars par an pour sponsoriser l’arène.

Cette décision semble faire partie d’une stratégie plus large visant à populariser les crypto-monnaies et les DeFi des entreprises et des investissements du SBF.

Dans ce cas, la décision d’acquérir les droits de dénomination d’une arène populaire pourrait être le produit du co-fondateur de Blockfolio, Edward Moncada. Dans la série Top 100 de Cointelegraph, le profil de Moncada (il a pointé au # 17) a noté son intérêt pour la façon dont la crypto se croise avec divers éléments de la culture populaire, y compris le sport:

«Maintenant qu’il fait partie intégrante du marketing chez FTX et compte tenu de la passion de Moncada pour la marque et la communication de masse, Cointelegraph ne serait pas surpris de voir des initiatives majeures pour faire connaître FTX et Blockfolio à un public beaucoup plus large et non crypto-natif. Moncada a fait de nombreux commentaires sur les synergies démographiques entre le sport, la musique et la cryptographie à l’occasion, et Cointelegraph veillera à voir s’il y a plus de rayonnement dans ces secteurs.