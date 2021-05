Le furieux affrontement de Keir Starmer sur le Brexit avec le député de Corbynite: “ F *** ing, essayez à nouveau! | UK | Nouvelles

Sir Keir Starmer languit dans les sondages, même après les affirmations explosives de Dominic Cummings sur le fonctionnement interne de Downing Street pendant la pandémie de coronavirus. C’est un état de fait accablant pour le chef du parti travailliste, qui a pris la décision sans précédent d’accepter un entretien profondément personnel avec Piers Morgan – qui doit être diffusé demain soir. S’asseyant avec l’ancien animateur de Good Morning Britain pour un épisode de son émission ITV, Life Stories, Sir Keir tente de se faire paraître plus facile à comprendre et à s’engager avec le public après une série de résultats électoraux décevants.

Il se retrouve à la tête d’un parti politique traversant une crise existentielle après que la raclée du Labour aux dernières élections générales ait été suivie d’une défaite aux élections partielles de Hartlepool et d’une performance loin d’être satisfaisante aux élections locales pour un parti de l’opposition.

Mais Sir Keir est sans doute le plus terni par sa position sur le Brexit, car il est largement considéré comme un architecte clé dans la tendance du Labour à soutenir un deuxième référendum avant les dernières élections.

Depuis le vote historique de 2016, il a toujours soutenu que la volonté du peuple devait être respectée – mais cela n’a pas empêché le Premier ministre Johnson de le traiter de «avocat du reste».

Cette perception semble s’être également installée dans les cercles travaillistes, comme le rapporte le livre de Gabriel Pogrund et Patrick Maguire «Left Out».

M. Pogrund et M. Maguire notent que, à l’approche de la conférence du parti travailliste en 2018, le «cabinet fantôme se fragmentait» sur le Brexit.

Ils écrivent: «La position de M. Corbyn avait été de ne pas en prendre un – afin de s’assurer que le cabinet fantôme et son propre cercle restreint étaient unis autour du même, quel qu’il soit.

Mais alors que la Première ministre Theresa May finalisait son accord de retrait proposé avec l’UE à l’époque, cette approche commençait à s’user et «ses plus anciens alliés vacillaient autour de lui».

Le livre continue: «Autrefois eurosceptique stridente, Diane Abbott s’était adoucie avec son temps et avait adopté la même ligne qu’une autre Europe et les électeurs et militants travaillistes de sa circonscription: le vote sur le Brexit de 2016 était le résultat d’un projet raciste de droite. que tous les bons progressistes doivent résister.

«L’impact qu’un Brexit conservateur aurait sur la migration a particulièrement pesé sur Mme Abbott.»

Ce point semble avoir été un point de vue partagé par d’autres membres du cabinet fantôme – Sir Keir inclus, selon MM. Pogrund et Maguire.

Cependant, il a rencontré la colère des Corbynites qui représentaient les circonscriptions du Parti dans les sièges du Mur rouge – notamment Jon Trickett et Ian Lavery.

M. Pogrund et M. Maguire notent: «Lors des réunions du sous-comité du Brexit, elle [Ms Abbott] argumenté aux côtés de [Emily] Thornberry et Sir Keir en opposition à l’axe de blokeishness de M. Trickett et M. Lavery.

«Lors d’une réunion, M. Lavery, qui respectait le même code d’honneur de la classe ouvrière qui avait régi le comportement dans les clubs de bien-être des mineurs de Northumberland, a même été poussé à enfreindre son ordonnance d’abnégation de prêter serment devant les femmes.

«Mme Abbott avait semblé suggérer que les électeurs du Nord étaient racistes; Sir Keir hocha doucement la tête, apparemment d’accord.

«M. Lavery a explosé, déclamant longuement Sir Keir, le seul homme disponible pour absorber la fusillade.

«’Si vous êtes d’accord, voulez-vous essayer à nouveau, mon fils?’

«Sa rage faisait maintenant vaciller Sir Keir; dont les manœuvres avant la conférence donneraient sa réponse à M. Lavery.

Le parti travailliste a ensuite adopté une motion lors de la conférence de septembre 2018 qui laisserait la porte ouverte au parti appelant à un deuxième référendum.

Comme M. Lavery a semblé le prédire, cette décision a été un désastre.

Le travail a été décimé dans les sièges du mur rouge – à travers le Pays de Galles et le nord de l’Angleterre – et, bien que le manque d’attrait personnel de M. Corbyn ait été un facteur important, le Brexit était largement considéré comme la clé.

‘Left Out’ a été publié par Vintage en 2020, il est disponible ici.