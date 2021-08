Le furieux Jose Mourinho expulsé alors que la Roma écope de trois cartons rouges en match amical de pré-saison .

Mourinho était indigné (Photo: . via .)

Jose Mourinho est resté furieux lors d’un match amical de pré-saison dans son nouveau club Roma et a été expulsé après avoir fait irruption sur le terrain.

Mourinho, l’ancien manager de Manchester United et de Chelsea, était furieux après que Lorenzo Pellegrini ait reçu ses ordres de marche de l’arbitre espagnol Figueroa Vazquez lors de leur défaite 5-2 contre le Real Betis.

Pellegrini était furieux que le but d’Alex Moreno ait été autorisé malgré le fait que la star du Betis ait clairement manipulé le ballon au-dessus de la ligne après qu’un tir ait touché la barre.

Et lorsque l’arbitre l’a expulsé, Mourinho s’est précipité sur le terrain pour exprimer son mécontentement.

Cela, à son tour, l’a vu expulsé alors qu’il faisait des remontrances furieuses avec les fonctionnaires.

Mourinho a perdu son sang-froid (Photo: Soccrate/.)

Tout est lancé au Benito Villamarin ! ré?????? Un but bizarre pour le Betis ð??¤ª Les Roms furieux se plaignent que cela ne soit pas refusé pour le handball ð??¤¬ Cartons rouges pour Lorenzo Pellegrini ET Jose Mourinho (qui était sur le terrain) ð????¥ pic.twitter.com/er5wnyzq7t – Premier Sports ð????º (@PremierSportsTV) 7 août 2021

Les choses sont allées de mal en pis car Gianluca Mancini a ensuite été expulsé avant que Rick Karsdorp ne reçoive également le rouge.

Une rencontre divertissante a été bloquée à 2-2 après 51 minutes après des buts pour le Betis de Rodri et Nabil Fekir, avec Eldor Shomurodov et Mancini marquant pour la Roma.

Mais le jeu a sombré dans le chaos après le but manipulé de Moreno.

Pellegrini, Mancini et Karsdorp ont tous été expulsés au cours d’une folle période de 20 minutes, Mourinho étant également envoyé dans les tribunes.

Cristian Tello et Rober ont tous deux marqué dans les 10 dernières minutes, la Roma étant partie avec seulement huit joueurs sur le terrain et sans manager.

Mourinho a été embauché en tant que nouveau patron de la Roma après avoir quitté Tottenham Hotspur après une campagne décevante en Premier League.

