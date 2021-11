Le furieux Ronaldo accuse un journaliste d’avoir menti sur la réclamation du Ballon d’Or Messi

Cristiano Ronaldo a complètement démenti les affirmations d’un journaliste français selon lesquelles son objectif principal est de terminer sa carrière avec plus de victoires au Ballon d’Or que son plus grand rival Lionel Messi.

Les Manchester United L’attaquant a remporté le prix à cinq reprises, tandis que Messi l’a déjà remporté à six reprises et est le favori pour remporter l’honneur en 2021 lors de la cérémonie de lundi soir à Paris.

Plus tôt cette semaine, Pascal Ferre, rédacteur en chef de France Football – organisateur du Ballon d’Or – a déclaré que Ronaldo lui avait dit que sa principale ambition était de prendre sa retraite après avoir remporté la distinction plus de fois que la star rivale Messi.

« Le résultat d’aujourd’hui explique les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de Ballon d’Or que Lionel Messi », a déclaré l’international portugais Ronaldo sur Instagram.

« Pascal Ferre a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille.

« Il est inacceptable que le responsable de l’attribution d’un prix aussi prestigieux puisse mentir de la sorte, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or.

« La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l’équipe nationale de mon pays.

« La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom écrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial.

Ronaldo absent du gala

Ronaldo était absent de la remise des prix de lundi dans la capitale française.

Le joueur de 36 ans, qui était remplaçant en deuxième mi-temps lors du match nul 1-1 de son club en Premier League à Chelsea dimanche après-midi, a riposté aux affirmations selon lesquelles son absence était due à la quarantaine, tout en rejetant toute suggestion de manque d’esprit sportif .

« Et il (Ferre) a encore menti aujourd’hui, justifiant mon absence du gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister », a poursuivi le post Instagram du joueur.

« Je veux toujours féliciter ceux qui gagnent, dans l’esprit sportif et le fair-play qui ont guidé ma carrière depuis le début, et je le fais parce que je ne suis jamais contre personne.

«Je gagne toujours pour moi et pour les clubs que je représente, je gagne pour moi et pour ceux qui m’aiment. Je ne gagne contre personne.

