Le fusil de combat et le pistolet de Halo arrivent dans Destiny 2.

Bungie, le studio responsable de la création de Destiny et Halo, est sur le point d’avoir 30 ans. En guise de célébration, l’événement du 30e anniversaire de Bungie dans Destiny 2 est rempli à ras bord d’œufs de Pâques amusants pour les fans de longue date. Plus particulièrement, quelques armes de Halo.

Le fusil de combat et le pistolet de Halo sont sans doute les armes les plus emblématiques et reconnaissables de la série. Donc, dans un clin d’œil intelligent à la série, les deux armes seront bientôt dans Destiny 2. Regardez la bande-annonce ci-dessous pour les voir en action par vous-même ! Wild que même la rafale à trois coups caractéristique du fusil de combat est là.

J’aime aussi beaucoup les épaulettes inspirées des aiguilles.

Le GIF ci-dessous donne un meilleur aperçu de l’apparence et du fonctionnement de chaque arme dans Destiny 2.

Alors que Bungie est sans aucun doute connu pour Destiny ces jours-ci, le studio s’est fait un nom avec la trilogie originale Halo. En 2007, Bungie a racheté son indépendance à Microsoft et a ensuite créé Destiny. 343 Industries a ensuite repris les rênes de Halo, Microsoft conservant les droits de la série. Maintenant, la boucle est bouclée !

Toute personne nouvelle dans Destiny 2 devrait consulter nos guides sur les versions PvE pour les chasseurs, les titans et les démonistes.

