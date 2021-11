Le Fútbol Club Barcelona aura sa collection NFT avec ses 122 ans d’histoire

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le deuxième club de football le plus valorisé au monde envisage de vendre NFT aux enchères.

Le FC Barcelone, le deuxième club de football le plus valorisé au monde avec des millions d’adeptes à travers la planète, rejoint le boom des jetons non fongibles (NFT) avec le lancement d’une vente aux enchères de jetons photo et vidéo mettant en vedette les 122 ans histoire du club.

Les NFT seront proposés aux enchères via Ownix, une place de marché sur la blockchain Ethereum. Le lancement officiel aura lieu le 24 novembre, selon un compte à rebours sur le site Web d’Ownix.

Là aussi il est dit :

« Ownix ​​​​lance le lancement de sa maison de vente aux enchères numérique premium pour le sport, l’art et le divertissement avec une vente aux enchères d’une semaine de moments emblématiques de l’histoire du FC Barcelone. »

Premier club

Selon le site Internet : « De cette façon, le FC Barcelone devient le premier club de football premium à lancer ses événements les plus symboliques tout au long de ses presque 122 ans d’histoire sur une plateforme NFT. »

À cet égard, déclare Guy Elhanani, PDG d’Ownix ​​: « Au fur et à mesure que les NFT émergent, nous pensons qu’il est important de donner aux collectionneurs fans du Barça l’opportunité de posséder une partie de l’histoire du club. »

Il ajoute : « Cette nouvelle classe d’actifs passionnante permet aux collectionneurs de posséder des choses qui n’étaient pas possibles auparavant, et nous sommes ravis d’offrir aux amateurs de sport l’opportunité de mener le mouvement. Notre mission est d’amener les clients à acheter du NFT non seulement pour le commercialiser plus tard, mais pour le plaisir et la fierté de posséder un morceau de l’histoire du club. »

De son côté, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a déclaré : « Le Barça a une large base de fans à travers le monde et est un leader dans le domaine numérique avec plus de 400 millions de followers sur les réseaux sociaux. Face à ce scénario, le Club est constamment à la recherche de nouvelles façons de se connecter avec ses fans, et nous pensons que la création de ces NFT est une opportunité unique de continuer à grandir et à consolider la marque Barça, en offrant des moments uniques qui ont fait les fans du Barça et du FC Barcelone. rêve, un club connu à tous les niveaux ».

D’autres footballeurs

Avant, certains footballeurs étaient déjà entrés dans le monde de la NFT. Par exemple, Leonel Messi, qui a quitté le Barça pour rejoindre le club français du Paris Saint-Germain, a également lancé ses NFT en août pour immortaliser ses jalons sur le terrain.

De même, le Brésilien Pelé, considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps, possède sa propre collection NFT.

Diverses équipes sportives du monde entier ont également exploré les NFT comme moyen de générer des revenus et d’augmenter l’engagement des fans.

