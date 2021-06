Le futur candidat potentiel Trump ‘digne d’intérêt’ ⋆ 10z viral

journaliste du New York Times Maggie Haberman visait les partisans du président Joe Biden et d’autres qui ont critiqué ses reportages sur l’ancien président celui de Donald Trump conviction qu’il sera « réintégré » à la présidence en août.

Dans l’édition de mercredi matin du New Day de CNN, Haberman a fourni des détails supplémentaires à son scoop très médiatisé, au cours duquel elle s’est moquée des partisans de Biden qui « ne veulent rien entendre sur Donald Trump, et parce que Donald Trump n’est plus sur Twitter. , ils pensent donc qu’il n’existe pas vraiment, sauf qu’il existe vraiment fortement dans cet écosystème de droite.

Plus tard dans l’interview, co-présentateur Jean Berman a demandé à Haberman de s’adresser spécifiquement aux critiques de ses reportages.

« Maggie, j’ai été surpris au cours des 20 dernières heures de la façon dont vous avez été attaquée pour avoir même signalé cela. Et je ne peux pas vraiment comprendre pourquoi les gens sont contrariés », a déclaré Berman, ajoutant que Trump est « le chef du Parti républicain » qui « dit quelque chose qui ne peut, je pense, conduire qu’à l’incitation à la violence, et sinon inciter à la violence, au moins obscurcir tout ce que ce parti fait actuellement.

“Le mot que vous avez utilisé, incitation, John, est important”, a déclaré Haberman. “Je veux dire que c’est fondamentalement, comme une personne me l’a dit en privé hier, c’est une incitation continue, et je pense qu’il y a une raison valable d’utiliser ce terme.”

“Pourquoi les gens m’attaquent pour avoir rapporté les nouvelles, c’est, cela a toujours été un peu un mystère”, a poursuivi Haberman, “mais peu importe, comme je l’ai déjà dit, je pense que les gens sont dans leur propre écosystème médiatique, et je pense que il y a beaucoup de gens autour de Biden qui, et beaucoup de gens qui soutiennent Biden, qui veulent prétendre que s’ils appellent Trump “l’ancien gars” et si vous ne dites pas son nom, c’est la seule chose qui donnerait lui, ce qui comptera, c’est si vous lui prêtez attention.

“C’est l’ancien président, il contrôle dans une large mesure le Parti républicain, les gens de ce parti ont un grand débat qui, je dirais, est parallèle à ce que nous avons vu en 2015, à savoir comment traitez-vous Trump, qui, selon les dirigeants républicains de l’époque, n’avaient pour la plupart aucune chance de devenir le candidat républicain, et évidemment cela n’a pas fonctionné », a déclaré Haberman.

Habermann a conclu en disant que « L’ignorer n’était pas la réponse en 2015, sera-ce la réponse maintenant ? Je suppose que nous allons le découvrir, mais il a toujours le contrôle sur un segment du parti et je pense que ce qu’un ancien président et futur candidat éventuel, aussi improbable que cela puisse être pour le moment, est digne d’intérêt.

Pour être juste, cependant, si la croyance présumée de Trump qu’il sera réintégré, ce qui, selon Haberman elle-même, pourrait inciter à la violence, est vraiment « digne d’intérêt » et que Haberman est vraiment critiqué simplement pour « avoir rapporté la une seule syllabe du scoop de Haberman a-t-elle été publiée dans le New York Times ?

Si les reportages de Haberman ne satisfaisaient pas aux normes de son propre journal en matière de valeur médiatique, on pourrait affirmer que le potentiel d’incitation à la violence cité par Haberman pourrait peut-être l’emporter sur la valeur médiatique du scoop.

