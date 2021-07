Le futur groupe prend des positions contraires après l’accord, déclare Amazon à la Cour suprême

in

L’audience reprendra mardi.

Amazon a accusé jeudi Future Group de l’avoir incité à investir 1 431 crores de roupies dans ses entreprises tout en prenant des positions contraires et en bafouant volontairement toutes les instructions données par l’arbitre d’urgence du Centre d’arbitrage international de Singapour.

La Cour suprême entend une requête déposée dans le cadre du différend entre Future Group et Amazon, qui dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence a rendu une ordonnance provisoire interdisant à Future Group d’aller de l’avant avec son accord de 24 713 crores de roupies. Commerce de détail.

L’avocat principal Auspi Chinoy, comparaissant pour Amazon, a déclaré à un banc dirigé par le juge RF Nariman que Future Group “avait incité” le géant du commerce électronique à investir 1 431 crores de roupies dans des coupons Future pour une participation de 49% dans la société.

Future Group a joué un rôle déterminant dans la décision des termes et conditions clés de l’accord, qui comprenait une disposition pour un arbitre d’urgence. Mais après avoir conclu l’accord, ils ont pris des positions contraires, a déclaré Chinoy, ajoutant que les promoteurs avaient fait preuve de “malhonnêteté de rang et d’immoralité commerciale” dans leur conduite.

L’audience reprendra mardi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.