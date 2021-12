Le futur James Bond pourrait être non binaire, déclare la productrice Barbara Broccoli

Lire du contenu vidéo

Filles au cinéma

James Bond pourrait bientôt utiliser leurs pronoms sur grand écran – du moins selon la femme qui détient les droits de la franchise, et n’exclut pas cette possibilité.

Producteur Barbara Brocoli – qui contrôle tout Bond via sa société de cinéma, Eon Productions, aux côtés de son frère – a fait une interview avec Anna Smith du « Filles au cinéma » podcast… et le débat sur le fait que Bond soit une femme a de nouveau été évoqué.

Smith a demandé si elle sentait toujours que JB devait être un homme à l’avenir, et Broccoli a de nouveau dit oui. Elle a réitéré son point de ne pas forcer un changement de genre pour les personnages traditionnellement masculins (comme Bond) et a déclaré que de nouveaux devaient simplement être écrits pour les femmes.

Puis… une boule courbe. Smith a demandé si Bond pouvait, peut-être, être non binaire … et Broccoli n’a pas carrément arrêté l’idée. Elle a répondu : « Qui sait, je pense que c’est ouvert, vous savez ? Nous devons juste trouver le bon acteur. »

Pour être franc, il ne semble pas que Broccoli sautait à l’idée avec impatience, et elle avait dit juste avant cela … elle pense que Bond sera un homme dans le futur. Pourtant, il est intéressant qu’elle ait même eu l’idée.

Une chose qu’elle a dit que 007 pourrait être… un POC. Elle veut juste que Bond soit britannique et ait des chromosomes XY. Tout le reste sur le personnage, semble-t-il, est ouvert à la discussion.

Bien sûr, beaucoup entendent cette nouvelle au sujet d’un possible Bond non binaire… et gémissent. Pendant ce temps, d’autres pensent que c’est assez génial que ce personnage à l’ancienne puisse s’adapter à son temps.