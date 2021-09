Le futur jour J d’Arsenal de Leno marqué après la “promesse” d’Arteta

in

L’avenir de Bernd Leno à Arsenal deviendra plus clair ce mois-ci après une promesse que Mikel Arteta aurait faite au gardien allemand.

Le bouchon de 29 ans a récemment été abandonné par Mikel Arteta. Leno était sur le banc pour la victoire 1-0 sur Norwich avec un nouveau gardien Aaron Ramsdale prendre sa place.

Et l’ancien gardien de Sheffield United a fait une démonstration assurée et une feuille blanche, ce dont Arteta était plus que satisfait.

“Je pense qu’il était formidable”, a déclaré Arteta. « Ce n’est pas seulement ce qu’il a fait sur le plan technique. C’est ce qu’il transmet, son énergie, sa chimie avec le backline, comment il réagit, son langage corporel – je pense qu’il était le meilleur.

« Nous avons deux gardiens fantastiques. N’oubliez jamais ce que Bernd a fait pour nous et quel bon gardien il est.

«Je devais prendre une décision et aujourd’hui, je pensais qu’Aaron était la bonne personne pour le faire. Comme dans n’importe quel autre poste, nous devons décider et c’est ce que nous avons décidé aujourd’hui.

« Je veux voir comment ils se comportent. Maintenant, nous avons besoin de performances et nous devons gagner des matchs de football.

“Celui qui donne les meilleures performances, transmet de meilleures choses et est plus fiable va jouer.”

Mais le journaliste de Bild Christian Falk affirme qu’Arteta a « promis » Leno il fera une pause pendant deux matches puis reviendra.

Falk a tweeté autant mercredi matin.

VRAI D’après mes informations : Mikel Arteta a promis que @Bernd_Leno aura juste une pause pour deux matches. Donc : Contre @SpursOfficial Leno devrait être de retour sur le terrain. Nous verrons si Arteta tient parole @Arsenal pic.twitter.com/YR7DvcaQ1Q – Christian Falk (@cfbayern) 15 septembre 2021

Cela signifie que Leno devrait encore manquer ce week-end contre Burnley, avant de revenir dans le derby du nord de Londres contre les Spurs.

Le dimanche 26 septembre pourrait donc être un jour charnière pour Leno. A condition bien sûr qu’il ne soit pas rétabli dans le onze de départ ce week-end.

L’avenir de Leno a été à l’honneur cet été.

Contrat Leno

Football.london a revendiqué que Leno est désespéré de jouer au football européen régulier.

Le gardien de but allemand a nié qu’il cherchait à passer plus tôt dans l’été, mais on pense que si une offre appropriée est déposée pour lui en janvier, alors Arsenal lui permettrait de passer à autre chose.

Cela dépendrait très probablement de leur remplacement.

« Je ne veux pas fuir ici, je me sens bien et je veux réussir à nouveau avec Arsenal ! Arsenal est un grand club, qui est extrêmement sous-estimé en Allemagne, il y a beaucoup de fans d’Arsenal partout dans le monde », a-t-il déclaré à Sport 1 en mai.

“J’ai toujours un contrat de deux ans et j’espère rejouer la Ligue des champions avec Arsenal.”

La réclamation du Daily Mail un départ estival est plus probable pour Leno, Arsenal souhaitant ne pas perdre le gardien gratuitement en 2023.

