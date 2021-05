Le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, veut que le club apprenne du départ de Hansi Flick

La plus grande histoire de la saison du Bayern Munich a sans aucun doute été le départ du club ultra-réussi de l’entraîneur Hansi Flick.

Lorsqu’on lui a demandé par Sport1 si le club n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour retenir l’entraîneur, le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a indiqué que l’offre d’emploi avec l’Allemagne en faisait probablement un point discutable à ce stade de la carrière de Flick.

« J’ai eu beaucoup de conversations avec Hansi. Entre les deux, j’avais le sentiment que nous pouvions le faire. Mais que le sujet de l’équipe nationale l’intéressait lorsque Jogi Löw a annoncé sa démission après le Championnat d’Europe et cela ne pouvait être ignoré », a déclaré Kahn. «En fin de compte, (Flick) a pris sa décision et l’a partagée avec nous. De notre point de vue de la direction, il aurait été négligent de ne pas agir immédiatement. »

Bien sûr, une partie des retombées du départ de Flick a été la perte des entraîneurs adjoints Hermann Gerland et Miroslav Klose.

“Absolument. Dans le club, nous savons tous ce que nous devons à Hermann Gerland. Par exemple, j’ai moi-même travaillé avec lui lorsque j’étais actif. Nous connaissons ses énormes qualités et son œil pour les jeunes joueurs », a déclaré Kahn.

Quant à la façon dont les choses ont évolué avec Flick, Kahn pense que ce n’était qu’une de ces choses qui peuvent parfois arriver dans les affaires.

« Il est dans la nature des choses qu’il puisse y avoir des points de vue différents de temps en temps. L’entraîneur regarde toujours l’équipe actuelle », a déclaré Kahn. « Le directeur sportif doit prêter attention aux aspects économiques, notamment en période de Corona. Malgré les frictions, à mon avis, nous avons tout essayé pour garder Hansi à Munich. Mais à un moment donné, vous devez respecter sa décision.

Personne n’aimait voir un désaccord interne devenir pubien – en particulier Kahn. Le futur PDG a accepté le blâme au nom du club, mais sait que le front office peut apprendre de ce qui s’est passé.

«Ce n’est pas comme si nous nous félicitions tous rétrospectivement. Nous n’avons certainement pas tout fait correctement. Nous aussi, nous allons nous asseoir au cours des prochaines semaines et regarder en arrière ce que nous aurions pu faire mieux », a déclaré Kahn. «Nous aurions dû agir différemment et maintenant la situation est ce qu’elle est. Mais dans le passé, de grands joueurs et de grands entraîneurs ont beaucoup quitté, et le FC Bayern a presque toujours continué à avoir plus de succès. Nous devrions garder cela à l’esprit.