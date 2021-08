Le futur projet passionnant des Cleveland Cavaliers

in

Les Cavaliers de Cleveland Il n’a pas perdu de temps sur le marché des transferts et l’agence libre 2021 de la NBA. Ce vendredi, comme l’a annoncé le journaliste ESPN Adrian Wojnarowski, la franchise Ohio a été réalisée avec l’ajout de Lauri Markkanen (l’agent libre le plus recherché de ceux qui restent) grâce à un accord à trois avec les Chicago Bulls et les Portland Trail Blazers.

Bien que dans cet accord, ils aient perdu Larry Nance Jr, la réalité est que ces Cavs se sont retrouvés avec une liste très prometteuse et passionnante pour l’avenir à long terme de la NBA.

Cleveland acquiert l’agent libre restreint de Chicago F Lauri Markkanen dans le cadre d’un contrat de 67 millions de dollars sur quatre ans, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 août 2021

Cet été, le premier à arriver était Evan Mobley, à travers le Draft, comme l’une des recrues les plus en vue de sa portée. Avec son élection et le renouvellement de Jarrett Allen (100 millions de dollars pour cinq saisons), Cleveland a réussi à renforcer la position centrale de manière exceptionnelle.

La signature de l’espagnol Ricky Rubio Elle est intervenue dans un contexte où les Cavs n’ont plus Collin Sexton (avec un échange attendu avant le début de la saison 2021/22). Le meneur arrive dans la dernière année de son contrat pour former un duo dans la « zone arrière » avec Darius Garland, le pilier fondamental de ces Cavaliers pour l’avenir.

Enfin, avec Markkanen, la même chose se produit avec Rubio. Cleveland a l’intention de transférer Kevin Love et avait besoin d’un renfort à la position ‘4’. Le Finlandais, avec toute une carrière NBA devant lui, débarque dans l’Ohio avec la certitude qu’il fera normalement partie des cinq de départ de la franchise.

Et il y a encore… Ben Simmons ?

Le cas des Collin Sexton et Kevin Love susmentionnés est «l’as dans sa manche» que les Cleveland Cavaliers ont encore pour mettre la cerise sur ce projet passionnant pour l’avenir. Sur l’ensemble du marché, les rumeurs de la NBA ont placé les Cavs parmi les meilleurs favoris pour remporter la signature de Ben Simmons.