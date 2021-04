Le futur propriétaire du Derby, Erik Alonso, est un «  champion du monde de boxe  », lié à Xabi et qui veut ramener les jours de gloire du côté de Wayne Rooney

L’homme d’affaires espagnol Erik Alonso – qui se décrit comme un « champion du monde de boxe » – est sur le point d’achever le rachat de Derby County, côté championnat.

Alonso, qui possède « No Limits Sports Limited », a atteint des négociations avancées avec les Rams le mois dernier, mais il y a eu un léger accroc car les deux parties ont dû attendre l’expiration de la clause d’exclusivité de Bin Zayed International.

Instagram / @eralwbd

L’homme d’affaires espagnol Erik Alonso est sur le point de reprendre le comté de Derby

Derby a passé les deux dernières saisons alourdi par des contraintes financières, mais il est entendu que leur nouveau propriétaire potentiel dispose de fonds suffisants pour la transaction et ne nécessiterait aucun prêt.

Alonso a amassé sa richesse personnelle grâce à sa famille et à plusieurs entreprises à succès telles que la possession de vignobles et plusieurs entreprises de football dans le marketing et le conseil.

S’adressant à talkSPORT jeudi matin, Alonso a insisté sur le fait qu’il voulait ramener les jours de gloire à Pride Park.

«L’histoire du club parle d’elle-même», a-t-il déclaré à White et Jordan. «Je ne peux donc rien dire d’autre.

«Derby est un géant endormi; nous espérons pouvoir ramener Derby à l’ancien temps. Normalement, ce que je dis est: «Ne faites pas confiance à mes paroles, mais laissez-moi travailler».

«Je prouverai ma valeur avec mon travail quotidien, alors ils verront ce que nous faisons.»

LinkedIn

Alonso se décrit comme: «Un professionnel charismatique, pro-actif, dévoué avec de grandes compétences interpersonnelles, une connaissance approfondie de l’industrie du sport professionnel et une passion pour la victoire.»

L’homme d’affaires charismatique originaire d’Espagne a également un lien assez personnel avec le football, à savoir son célèbre parent Xabi.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, du Bayern Munich et du Real Madrid a raccroché ses crampons en 2017, mais son cousin Erik tient à poursuivre la dynastie familiale.

«Son père est la famille de mon père», a-t-il ajouté.

«Je ne suis pas exactement [sure of the link] parce que nous n’avons pas de relation solide mais oui, nous sommes une famille.

Boxrec

Il se qualifie également de «champion du monde de boxe» et possède une page Boxrec. Il a combattu cinq fois professionnellement, remportant le tout par KO.

Sur sa page LinkedIn, Alonso se décrit comme: «Un professionnel charismatique, proactif, dévoué, doté de grandes compétences interpersonnelles, d’une connaissance approfondie de l’industrie du sport professionnel et d’une passion pour la victoire.»

Il se qualifie également de « champion du monde de boxe » et a une page Boxrec, qui détaille comment ses cinq victoires professionnelles sont arrivées par KO.

Les hommes de Wayne Rooney sont 18e du championnat, huit points au-dessus de la zone de relégation, et accueillent les leaders Norwich samedi.