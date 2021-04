Le futur Siri pourrait chuchoter ou crier, selon un nouveau brevet

Une demande de brevet publiée aujourd’hui montre qu’Apple pourrait tester de nouvelles façons de parler à Siri en fonction des conditions environnementales. Cela donnerait à Siri des fonctionnalités similaires à la plate-forme Amazon Alexa.

Comme l’a remarqué AppleInsider, «Apple recherche comment détecter les niveaux de bruit ambiant et les modèles de voix des utilisateurs afin que Siri puisse répondre par un hurlement ou un murmure selon les besoins.»

Apple a été critiqué car d’autres assistants vocaux peuvent déjà le faire. Alexa, par exemple, peut chuchoter si vous le faites. Siri, quant à lui, ne comprend pas la différence entre un environnement surpeuplé et un environnement très calme.

Si Apple continue de travailler sur ce brevet, Siri pourrait bientôt parler avec des tons différents:

« L’appareil audio (…), lorsqu’il est exécuté par le processeur, amène l’appareil à sélectionner un volume de lecture en fonction du mode de parole classifiée, à un ou plusieurs signaux, ou à une combinaison de ceux-ci, et à émettre la parole synthétisée au volume de lecture sélectionné . »

Cela signifie que si vous deviez élever votre voix pour que Siri puisse vous entendre, l’assistant vocal répondrait à un volume modulé plus élevé. Ou, si vous avez un HomePod mini à côté de votre lit et chuchotez à Siri pour «régler l’alarme à 6 heures», l’assistant pourrait chuchoter un «Je règle l’alarme» au lieu de parler de sa voix habituelle.

Année après année, Apple améliore Siri. Par exemple, l’assistant vocal connaît 20 fois plus de faits qu’il y a trois ans. Lors de la WWDC19, Apple a annoncé une voix plus humanisée pour l’assistant virtuel, prononçant des phrases plus clairement. Avec iOS 14.5, Siri a également reçu deux nouvelles voix anglo-américaines.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: