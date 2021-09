Le futur tétras-lyre : « Il n’y a pas de solution ; s’éteint”

Le tétras de Cantabrie est irrémédiablement éteint. L’espèce vit une situation critique, sans qu’aucune des actions promues pour favoriser son rétablissement ne donne des résultats positifs. Il ne reste que 300 spécimens dans les monts Cantabriques et très peu de mâles reproducteurs. Ce nombre est inférieur à la population minimale viable pour la survie de cette sous-espèce par ses propres moyens. Il s’est déjà éteint en Galice et en Cantabrie, et il en reste très peu de spécimens dans les Asturies, car la majeure partie de la population se trouve à León.

L’avenir du tétras de Cantabrique (Tetrao urogallus cantabricus), déclaré en danger d’extinction en 2018, est deviné “très noir”, souligne Nicolás López-Jiménez, docteur en biologie, écologiste et délégué SEO/BirdLife dans les Asturies. pas de solution, s’éteint. La situation de l’espèce est terminale, même si nous devons continuer à essayer de la sauver jusqu’à la fin”, souligne Adrián Vigil, président de la Coordination ornithologique des Asturies et gardien de l’environnement naturel de la Principauté.

L’impact des activités humaines, des infrastructures, des feux de forêt et de la fragmentation de l’habitat elles sont les principales causes du déclin de l’espèce. Ce sont des facteurs qui s’ajoutent à la consanguinité, le faible taux de natalité et la forte mortalité des poulets, ce qui fait que les décès enregistrés chaque année ne sont plus couverts.

Les tentative de reproduction en captivité, dans un centre situé dans la municipalité asturienne de Sobrecobio, a récolté échec après échec: Pas un seul poulet n’a été réintroduit avec succès dans la nature depuis son ouverture en 2007. A cela s’ajoute le “secret absolu” sur tout ce qui entoure ce centre et, par extension, le tétras, dénoncé par López-Jiménez, qui n’a même pas été autorisé visiter le bâtiment alors qu’il ne voulait que « aider » et apporter l’expérience de l’ONG dans ce domaine.

“Il y a eu une mauvaise gestion”

Le délégué SEO / BirdLife considère qu’il y a eu une « mauvaise gestion », comme le montre selon lui le fait qu’il existe d’autres expériences, par exemple en Ecosse et en Pologne, où des « résultats positifs » ont été obtenus.

Cette année, le centre d’élevage de Sobrescobio développe un nouveau programme d’élevage en captivité qui poursuit le travail commencé en 2020. A cette époque, seuls deux grands tétras ont pondu sur les huit que compte le centre. Et sur un total de 13 œufs, seuls quatre poulets sont nés, mais leur survie n’a pas été atteinte.

Ici, ils ont promu des actions qui n’étaient pas urgentes, telles que le contrôle des prédateurs “, tandis que d’autres n’ont pas été menées qui, à son avis, le sont, telles que ” protéger les quelques montagnes où il y a des tétrass, limiter les activités et les usages nuisibles à l’espèce et indemniser adéquatement les personnes lésées ».

Parmi ceux activités à éviter ou à limiter Il a rappelé les chasses, les courses de montagne, la construction d’infrastructures, les lignes électriques, la gestion forestière, les éoliennes et que rien n’a été fait pour « relier les montagnes à la présence de l’espèce » pour inverser la fragmentation de la habitat.

Asturies, pas de plan de reconstitution de l’espèce

«Mais le plus grave et le plus saignant, c’est qu’aux Asturies, où le tétras est en danger d’extinction, il n’y a pas de plan de reconstitution de l’espèce, contrairement à ce que dit la loi. Le tétras va s’éteindre dans les Asturies sans avoir de plan de relance. La politique de conservation de la biodiversité de la Principauté est nulle », a dénoncé López-Jiménez.

La situation est différente en Castilla y León : il y a un plan de relance et les lignes électriques sont corrigées pour empêcher la mort d’oiseaux comme le tétras. Tout cela “est perceptible dans les montagnes castillanes-léonaises” et dans la situation des espèces dans cette communauté, nettement meilleure qu’aux Asturies, a souligné le leader SEO / BirdLife.

La Junta de Castilla y León construit un nouveau centre d’élevage en captivité de grand tétras à Valsemana (León). Bien que son ouverture ait été annoncée pour les premières semaines de cette année, elle n’a pas encore eu lieu.

Adrián Vigil souligne sur ce point que ce qui différencie les vallées et les montagnes avec la présence de tétras du reste est « la présence nulle d’humains, de bétail et de cerfs ; l’absence de pistes forestières ou d’élevage, d’autres infrastructures et de lignes électriques ; et l’existence de chênaies, où il y a beaucoup de broussailles, ce qui suppose une défense beaucoup plus grande pour l’espèce que les hêtraies ». D’autres experts soutiennent au contraire que le maquis peut constituer un facteur de menace pour la sous-espèce.

Les prédateurs ne sont pas le problème

Vigil précise que les prédateurs ne semblent pas être le problème du tétras : « Dans les montagnes où il est présent il y a autant ou plus de chats sauvages, renards, martres et loups dans les autres, donc ce ne sont pas eux qui causent le déclin de l’espèce”.

“La chasse de masse des mâles était le début de la fin», souligne López-Jiménez, remontant au début du déclin de l’espèce, chassée jusque dans les années 1970. “Ensuite, il y a eu une période de braconnage, mais c’est fini.” Maintenant, les problèmes sont autres. Par exemple, les clôtures en fil de fer barbelé et les clôtures, que SEO / BirdLife remplace par des clôtures en bois traditionnelles où les propriétaires fonciers l’acceptent.

L’un des débats sur la table depuis des années est la commodité ou non de introduire des mâles des Pyrénées dans les monts Cantabriques, où l’on compte plus de 3 000 reproducteurs (en France l’espèce est classée chasseuse). Les avis ont été entendus pour tous les goûts, du ouvertement favorable au radicalement contraire.

López-Jiménez a indiqué qu’avant de procéder à la réintroduction des spécimens, «étudier et évaluer si cela est génétiquement faisable“Parce que cela pourrait conduire à la disparition de la sous-espèce cantabrique.

Élevage en captivité, mieux avec des œufs étrangers

Les spécimens doivent ensuite être élevés en captivité à partir de oeufs étrangers, et “et en aucun cas continuer à le faire avec ceux des monts Cantabriques, car le dommage est bien supérieur au bénéfice recherché”.

Vigil pense la même chose. Il sait que fournir de nouveaux gènes pourrait signifier un taux de natalité plus élevé, “mais cela finirait avec les gènes d’ici, car les Pyrénées sont une autre sous-espèce”. Il croit que, Avant toute réintroduction, il faut analyser pourquoi la sous-espèce cantabrique est en voie d’extinction. “Quand vous avez un récipient avec des trous et que l’eau s’échappe, ce sera mieux que d’en rajouter

De vives critiques sont venues de certains secteurs pour l’argent dépensé ces dernières années sur des actions pour tenter de récupérer la population de l’espèce, notamment dans le programme Life + Cantabrian Grouse (entre 6 et 10 millions d’euros).

López-Jiménez a souligné que le programme, dirigé par le gouvernement central et plusieurs communautés autonomes et auquel SEO / BirdLife a participé, a servi à collecter « Des informations très puissantes » qui nous ont permis de savoir ce qui se passait avec le tétras. C’était une “bonne base”, mais “il y avait des choses à faire”, par exemple, “continuer le projet et faire un recensement détaillé de l’espèce pour déterminer combien de spécimens restent et leur aire de répartition”.

