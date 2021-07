Le FW43B de Nicholas Latifi “horrible” et “incroyable” en Autriche

in

Nicholas Latifi a eu des problèmes de performances dans sa Williams pendant le Grand Prix d’Autriche, allant de « horrible » à « incroyable ».

Le Canadien n’a pas eu une course qui vivra longtemps dans sa mémoire du point de vue de l’excitation ayant commencé 18e, avec seulement les deux voitures Haas derrière lui sur la grille, et se classant deux places plus haut.

Mais ce qui a retenu l’intérêt de Latifi, c’est la performance de sa FW43B, l’autre dont George Russell a commencé huitième après une autre brillante performance de qualification et a terriblement raté ses premiers points Williams lorsqu’il a été passé pour la P10 par Fernando Alonso tard.

En revanche, les points n’ont jamais été en jeu pour Latifi dans une course où l’attrition était faible après la sortie prématurée d’Esteban Ocon, et surtout parce qu’il avait de gros problèmes avec la voiture dans certaines parties de la piste.

« Je manquais simplement de rythme dans l’ensemble, pour des raisons différentes sur chaque composé de pneu, donc je suis déçu. Nous devrons analyser et voir pourquoi », a déclaré Latifi aux journalistes par la suite.

“Il y avait des zones claires où j’avais du mal avec la voiture, les faiblesses inhérentes à la voiture vraiment où je saignais juste le temps au tour à chaque tour, vraiment facile de faire des erreurs.

« Nous étions juste lents – c’était une course très ennuyeuse et sans incident, malheureusement. J’ai fait quelques tours avec [Antonio] Giovinazzi derrière, essayant juste de rester devant, mais il était beaucoup plus rapide que moi, donc pas grand chose à jouer à la fin.

Premier triple en-tête de l’année fait. Beaucoup de données à parcourir et beaucoup à apprendre avant la course à domicile de l’équipe à Silverstone #NL6 #WeAreWilliams pic.twitter.com/9x9UtnIIHS – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 4 juillet 2021

En expliquant les variations de la voiture, le pilote montréalais de 26 ans a déclaré qu’il sentait qu’il y avait eu une certaine amélioration par rapport à la première course de la double tête du Red Bull Ring lorsqu’il avait terminé 17e.

“Ce week-end s’est senti mieux que le week-end dernier – je pense que nous avons fait un pas en avant avec l’équilibre”, a déclaré Latifi.

« Mais il y avait juste des virages spécifiques où notre voiture est horrible à conduire. Cela semble dur mais c’est vrai.

« Et il y a eu des endroits où la voiture s’est sentie incroyable dans cette course, ce à quoi je ne m’attendais pas du tout – des endroits où elle s’est sentie aussi bien que toute l’année.

« C’est juste ce déséquilibre où ça fait mal, on ne peut le rattraper que là où ça fait du bien, malheureusement, surtout dans une course de 71 tours. C’est frustrant, mais nous ne voyons que ce que nous pouvons faire.

