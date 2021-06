Le G7 signe une nouvelle convention fiscale, de quoi bénéficient les entreprises de cryptographie ?

Comparer

L’institution des sept principaux pays industriels, connue sous le nom de Groupe des Sept (G7), a accepté de demander aux sociétés multinationales (EMN) de payer plus d’impôts.

Selon un reportage de la BBC, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, le Canada et le Japon ont convenu en principe d’un taux d’imposition minimum d’au moins 15 % pour les grandes entreprises opérant dans diverses parties du monde. Certaines des entreprises facturées pour être affectées incluent, sans s’y limiter, Facebook, Amazon, Microsoft, Spotify et d’autres.

L’accord a été conclu pour éviter l’utilisation de “paradis fiscaux”, ou de pays qui offrent des impôts sur les sociétés très bas pour éviter de payer des impôts par ces sociétés. Sur la base du nouvel accord, les entreprises paieront désormais plus d’impôts dans les régions où elles font des affaires, une dérogation à la norme où les entreprises peuvent déclarer leurs bénéfices là où elles ont le plus d’avantages.

L’accord sera désormais proposé au G20 avec l’anticipation d’autres grands noms, dont la Chine, la Russie et le Brésil, pour sanctionner la mesure dans le but de la rendre mondiale.

Comment cela affecte-t-il l’écosystème crypto?

Il y a des startups dans l’écosystème de la monnaie numérique qui seront affectées par ce nouvel accord. Au fur et à mesure que l’industrie mûrit, nous avons commencé à voir des entreprises offrant des services de base en monnaie numérique faire leurs débuts sur des bourses reconnues au niveau national telles que Coinbase Global Inc, avec d’autres en préparation.

Dans le cadre des nouveaux accords fiscaux, les entreprises axées sur la blockchain et les crypto-monnaies n’auront pas non plus de paradis fiscaux, car des entreprises comme Binance ont été accusées d’évasion fiscale. Les domaines dans lesquels ils font des affaires sont les domaines où ils paieront le plus d’impôts, un mouvement qui deviendra plus répandu si la décision est prise à l’échelle mondiale.

Comme d’autres sociétés multinationales comme Facebook, les sociétés de cryptographie continueront également leurs activités comme d’habitude, sauf qu’elles devront peut-être payer plus d’impôts qu’elles n’en ont payé.

Source de l’image : Shutterstock