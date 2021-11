Le gâchis des promoteurs immobiliers chinois surendettés se déverse en Californie

par Wolf Richter, Wolf Street :

Des créanciers raidis en Chine et à Singapour ont saisi le méga-ulcère de construction interrompu à San Francisco, l’Oceanwide Center.

L’un des nombreux méga promoteurs immobiliers en difficulté de Chine, China Oceanwide Holdings, basé à Pékin, se pavane vers le démembrement. Et ses tentacules s’étendent jusqu’aux États-Unis, avec une tour de condos pas encore commencée au South Street Seaport de Manhattan ; l’immense Oceanwide Plaza à trois tours à Los Angeles, dont la construction a été interrompue en 2019, au milieu d’un enchevêtrement de poursuites et d’entrepreneurs impayés ; et l’immense Oceanwide Center à deux tours à San Francisco, le plus grand ulcère du centre de la ville, cinq ans après la première pelletée de terre.

En ce qui concerne le projet de San Francisco, la construction de la tour de 54 étages a été interrompue en 2019 lorsqu’elle a atteint le niveau du sol, au milieu de doutes sur sa viabilité commerciale. En 2020, la construction de la tour de 61 étages a été interrompue lorsqu’elle a atteint le niveau du sol. L’entreprise était à court d’argent. Au début de 2021, presque tout le matériel de construction avait été retiré.

L’ensemble du projet avec un budget initial de 1,6 milliard de dollars était censé contenir un Waldorf-Astoria, des condos et des tonnes de bureaux – alors que plus d’un quart des bureaux de San Francisco est maintenant disponible à la location. Le projet est empêtré dans de nombreuses poursuites et privilèges mécaniques déposés par des entrepreneurs impayés. L’entrepreneur général s’est retiré du projet (photo de Wolf Richter, 24 mai 2021) :

Oceanwide a tenté de vendre le projet de San Francisco à plusieurs reprises et a même trouvé des acheteurs potentiellement intéressés, notamment Boston Properties, qui possède la Salesforce Tower voisine ; SPF Capital International, une filiale du groupe SPF basé à Pékin ; et Hony Capital, une société de capital-investissement basée à Pékin. Mais ces accords ne sont allés nulle part.

C’est donc devenu beaucoup plus compliqué. Deux entités offshore de la société chinoise Oceanwide Holdings – Oceanwide Holdings International Co. et Oceanwide Holdings International Financial Development Co. – avaient émis deux billets, totalisant 2,5 milliards de dollars de Hong Kong (321 millions de dollars) à deux sociétés différentes :

1,4 milliard de dollars HK à une entité singapourienne de Haitong International Financial Services en 2019 1,1 milliard de dollars HK en notes à Spring Progress Investment Solutions en 2018.

Les deux billets étaient adossés à des garanties constituées des actions des entités dans China Oceanwide Holdings et des actions du projet San Francisco.

Lorsque les billets sont arrivés à échéance, les entités n’ont pas réussi à les rembourser. Les deux créanciers ont maintenant repris la garantie, y compris le San Francisco Oceanwide Center, selon un dépôt à la bourse de Shenzhen jeudi par China Oceanwide Holdings, rapporté par ..

Reste à savoir ce que vaut la fondation d’un vaste projet qui pourrait être commercialement non viable. Et il reste à voir quelles autres réclamations sont contre elle, en plus des 150 millions de dollars de privilèges mécaniques. Et régler cela peut devenir très compliqué.

« La société discute actuellement activement avec les deux détenteurs de billets susmentionnés pour rechercher des solutions », a déclaré China Oceanwide Holdings dans le dossier. Il évaluerait l’impact de la prise de contrôle des garanties sur ses opérations et ses finances, a-t-il déclaré.

Le projet de San Francisco a eu un passé tumultueux. Le terrain a été acquis lors d’une vente aux enchères en 2013 par TMG Partners et Northwood Investors pour 122 millions de dollars. Ils ont embauché des architectes et ont produit une conception pour le projet. En 2015, ils ont vendu le terrain et les plans à Oceanwide pour 296 millions de dollars. La construction a commencé en 2016.

À peu près à cette époque, la Chine a resserré les sorties de capitaux avec une série de mesures. En 2019, la Chine a imposé de nouveaux contrôles de capitaux qui ciblaient les investissements d’entités chinoises dans des projets immobiliers étrangers – et les projets Oceanwide, qui étaient déjà à court d’argent, n’ont pas pu obtenir de financement supplémentaire.

À l’époque, la Chine sévissait également contre ses conglomérats très endettés, tels que HNA, qui a fait faillite début 2021 en Chine, et Anbang, qui a été rachetée par l’État chinois.

En août 2020, le gouvernement a imposé des limites aux emprunts des entreprises – les « trois lignes rouges » – qui visaient les promoteurs immobiliers surendettés pour les forcer à se désendetter afin que le marché immobilier ne fasse pas exploser le système financier.

