Le gadget Asus brillant vous indique si vos fruits et légumes sont lavés correctement

S’il y a une chose que la pandémie a fait clairement comprendre à quiconque, c’est qu’il faut vraiment faire attention à l’hygiène pour éviter d’attraper et de propager des maladies causées par des micro-organismes. Vous devez vous laver soigneusement les mains et faire de même avec des aliments comme les fruits et les légumes. Ils peuvent contenir des traces de pesticides et de bactéries qui peuvent avoir des effets néfastes sur l’organisme. Mais comment savoir vraiment que les fruits et légumes que vous avez lavés sont propres ? Asus a conçu un appareil appelé PureGo qui tente de résoudre ce problème pour vous. Le gadget brillant semble être un achat indispensable pour toute cuisine, mais il y a quelques mises en garde.

Comment fonctionne le détecteur de propreté Asus PureGo

Selon l’entreprise, le détecteur de propreté des fruits et légumes Asus PureGo est un appareil intelligent qui apporte « un équipement de test de sécurité alimentaire conforme aux normes du laboratoire dans votre cuisine ».

La façon dont cela fonctionne est assez simple. Une fois que vous avez fini de laver les fruits et légumes que vous êtes sur le point de consommer, laissez-les dans un récipient rempli d’eau. Placez le détecteur Asus PureGo dans ce récipient et attendez qu’il analyse l’eau.

L’appareil utilise des ultraviolets associés à des algorithmes pour rechercher des pesticides et d’autres polluants. Une fois la numérisation terminée, il envoie un ping à votre téléphone pour vous informer des résultats. L’indicateur lumineux deviendra également vert. C’est ainsi que vous saurez que les fruits et les légumes sont propres et bons à manger. Sinon, vous devrez les laver un peu plus jusqu’à ce que le gadget vous dise qu’ils sont propres.

L’utilisation du gadget avec l’application offrira des statistiques supplémentaires, comme des informations de lavage en temps réel. Il enregistrera également chaque session de lavage, ce qui peut être utile pour développer de nouvelles habitudes de nettoyage des fruits et légumes. Sans oublier que le gadget peut vous aider à économiser de l’eau une fois que vous avez pris le coup.

L’Asus PureGo repose dans son berceau lorsqu’il n’est pas utilisé et se recharge sans fil dans cette position.

Détecteur Asus PureGo dans un récipient avec des légumes. Source de l’image : Asus

Ce n’est pas un appareil parfait

Cela dit, l’Asus PureGo ne peut pas garantir des résultats parfaits. Asus note qu’il ne peut détecter qu’environ 70% des pesticides utilisés aux États-Unis en 2020. De plus, l’Asus PureGo ne recherche que les polluants et autres contaminants, pas les micro-organismes.

C’est quelque chose à considérer si vous êtes sur le point de dépenser 200 $ sur l’accessoire de cuisine. Après tout, les humains nettoient leurs fruits et légumes depuis des années sans aucun appareil intelligent pour les guider. Et nous y sommes plutôt bons. En d’autres termes, ce n’est pas encore un outil de propreté des fruits et légumes incontournable.

Mais c’est le genre d’appareil dont vous devez garder une trace. Asus continuera probablement à améliorer le détecteur de propreté PureGo à l’avenir. Vous pouvez en savoir plus sur ce lien et passer votre commande si vous le souhaitez.