Le gadget de téléphone pliable de OnePlus était peut-être idiot, mais ce n’était pas stupide

Avant l’événement Unpacked très attendu de Samsung au début de la semaine dernière, l’équipe espiègle des médias sociaux de OnePlus a publié un teaser sur Twitter qui a presque fait dérailler la machine médiatique faisant la promotion des prochains smartphones Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Il s’agissait d’une courte vidéo simple qui semblait montrer un téléphone pliable OnePlus, avec une galaxie d’étoiles sur les écrans, suivi des chiffres 8.11.21 (la date de l’événement Unpacked de Samsung).

Les spéculations se sont multipliées dans les heures qui ont précédé le dévoilement de Samsung : OnePlus pourrait-il réellement laisser tomber un téléphone pliable lors de l’événement de Samsung ? ! Après avoir joué avec l’idée sur les réseaux sociaux et divers blogs, la plupart du monde de la technologie a conclu que OnePlus trollait tout le monde. Cependant, ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le pourquoi ou le produit ou le service que l’entreprise pourrait annoncer.

Le 11, cette spéculation a été rapidement écartée lorsque la campagne virale de OnePlus a été révélée comme s’amusant simplement un peu aux dépens de Samsung. Le teaser concernait une promotion avec T-Mobile grâce à laquelle les clients qui ajoutaient une nouvelle gamme pouvaient obtenir l’appareil OnePlus 9 bien évalué pour la moitié de son prix de détail habituel.

Une grande partie des commentaires qui ont suivi cette promotion et l’événement Samsung Unpacked ont embroché OnePlus pour avoir réalisé une cascade aussi stupide. Les experts en technologie ont affirmé que OnePlus s’appuyait simplement sur la popularité des appareils pliables de Samsung et que la promotion de téléphones plus anciens de cette manière était ridicule. Mais le simple fait est que OnePlus a obtenu beaucoup d’attention en peu de temps pour un excellent téléphone que la plupart des gens dans le monde de la technologie ont déjà oublié.

Peut-être que je suis seul ici, mais je pensais que la campagne de mini-marketing était en fait assez brillante.

OnePlus nous trolle

En plus de voler une partie de la vedette à l’événement Unpacked de Samsung, la promotion OnePlus a également planté l’idée dans l’esprit des consommateurs qu’ils pourraient essentiellement obtenir deux téléphones OnePlus 9 pour le prix de l’un des nouveaux pliables de Samsung (comme le Z Flip 3 à 999 $ ). Je dirais que OnePlus aurait pu aller encore plus loin avec le gadget et plier le téléphone quatre fois, car c’est le nombre de OnePlus 9 à moitié prix que vous pourriez acheter pour le coût d’un nouveau Z Fold 3 !

Vous pourriez obtenir 2 OnePlus 9 pour le prix d’un Z Fold 3.

J’aimerais voir plus de ces types d’offres et de remises six mois après l’annonce d’un téléphone. C’est un excellent moyen de générer à nouveau de l’intérêt et de l’enthousiasme pour des appareils qui sont toujours vraiment, vraiment bons et qui épatent tout ce qui se situe dans le bas et le milieu de gamme.

Maurice Klaehne de Counterpoint Research a souligné que cette promotion n’est pas vraiment nouvelle, car T-Mobile l’avait déjà annoncée en mars de cette année. Même quand même, je ne serais pas surpris si OnePlus déplace plus de 9 qu’il ne l’avait fait ces derniers mois. Je ne serais pas non plus surpris si le OnePlus 9 surpasse à la fois le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 chez T-Mobile dans un avenir prévisible. La moitié du OnePlus 9 le place dans la gamme des 350 $, et à ce prix, il n’y a rien qui puisse vraiment le toucher. Quoi d’autre est disponible ici? Le Google Pixel 4a ? D’accord, mais vous perdez un écran 120 Hz, une batterie énorme et une configuration de plusieurs caméras (de plus, le 4a est de plus en plus difficile à trouver depuis que Google a annoncé le Pixel 5a). Le Moto G… quelque chose ? Allez, fils, ceux-ci ne peuvent pas rivaliser avec l’OP9.

Les chiffres ne mentent pas – OnePlus gagne progressivement la part de marché que LG a laissée derrière T-Mobile.

Les données de M. Klaehne semblent étayer mon affirmation, car il souligne que “OnePlus a augmenté sa part de marché dans T-Mobile à environ 3% des ventes en juin 2021, et il a bien plus de 20% de part de marché dans Metro en T Mobile.” La croissance est bonne, et avec la sortie de LG du uncarrier (et de tous les opérateurs), Klaehne suggère que OnePlus pourrait enregistrer encore plus de gains dans les mois à venir. Il souligne également que “les appareils pliables de Samsung dans le passé représentaient moins de 1% des ventes globales de Samsung en raison du coût élevé de ces appareils et de leur nature plus spécialisée”.

Même si la catégorie pliable est sur le point d’exploser, je pense toujours que plus de gens veulent de la valeur plutôt que du flash à ce stade.

Je veux dire sans manquer de respect à Samsung : la société fabrique des smartphones incroyables appréciés par des centaines de millions de personnes dans le monde. Mais aussi étonnants que soient les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, je ne suis toujours pas sûr que le monde soit prêt pour les pliables. Maintenant avant que vous ne m’excoriez dans la section commentaires, je reconnais que ces appareils nous émeuvent beaucoup plus proche de l’acceptation et de l’adoption de masse. Les propres recherches de Counterpoint prédisent même que les expéditions de smartphones pliables augmenteront dix fois d’ici 2023, et M. Klaehne m’a également dit que son entreprise s’attend à ce que Samsung soit en mesure de convertir les anciens propriétaires de notes aux nouveaux pliables via des accords d’échange et d’incitation des transporteurs.

Cependant, je ne peux pas m’empêcher de penser que ces téléphones super premium sont un peu sourds pour beaucoup de gens, en particulier avec la qualité des téléphones Android bon marché de nos jours. Je pense que la perspective d’obtenir un téléphone premium à un prix abordable est une perspective extrêmement attrayante et sur laquelle OnePlus a été intelligent de sauter. Nous avons contacté OnePlus pour en savoir plus sur cette histoire, mais il a refusé de commenter davantage pour le moment.

Le OnePlus 9 était déjà l’un des meilleurs téléphones Android de 2021. Espérons que pour OnePlus, ce petit blitz publicitaire amènera plus de gens à réaliser à quel point il s’agit d’un produit phare Android génial et abordable.

Maintenant, si seulement l’équipe des médias sociaux de OnePlus pouvait se détendre pendant une minute…

Et qu’est-ce qui se passerait si…?

OnePlus 100 prototype blanc pic.twitter.com/4VVsntxsBT – OnePlus➕ (@OnePlus_USA) 20 août 2021

