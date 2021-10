Le gaffer « Rust », qui a tenu Halyna Hutchins dans ses « bras alors qu’elle mourait », revient à LA après une tragédie sur le plateau

Serge Svetnoy, un gaffer pour le film « Rust », est de retour à Los Angeles après qu’un tournage tragique sur le plateau a laissé la directrice de la photographie Halyna Hutchins morte.

L’incident s’est produit jeudi au Nouveau-Mexique lorsque la star Alec Baldwin a déchargé une arme à feu dont on lui a dit qu’elle était « froide » ou « déchargée » pendant la répétition. Un projectile a été tiré, touchant à la fois Hutchins et le réalisateur Joel Souza, qui a été blessé mais est depuis sorti de l’hôpital.

Svetnoy s’est rendu sur les réseaux sociaux ce week-end pour rendre hommage à Hutchins et a révélé qu’il « la retenait [his] bras pendant qu’elle était en train de mourir. »

Maintenant, l’électricien est de retour à Los Angeles.

L’ÉLECTRICIEN EN CHEF DE FILM ‘RUST’ DIT QU’IL ‘TENAIT’ HALYNA HUTCHINS DANS SES ‘BRAS PENDANT QU’ELLE MOURAIT’

Il a été vu portant un survêtement noir North Face avec des lunettes noires et ses cheveux attachés en un chignon. Svetnoy portait également des bijoux aux deux mains pour sa sortie en Californie.

Dans son message touchant sur Facebook, Svetnoy s’est souvenu avoir travaillé avec Hutchins sur « presque tous ses films », partageant parfois même de la nourriture et de l’eau les uns avec les autres.

TOURNAGE DU FILM « RUST » D’ALEC BALDWIN : DES ACCUSATIONS CRIMINELLES « SUR LA TABLE », DIT L’AVOCAT DU DISTRICT

« Oui, j’étais au coude à coude avec Halyna lors de ce tir mortel qui lui a coûté la vie et blessé le réalisateur Joel Souza », a-t-il écrit à côté d’une photo de lui et de son ancien collègue assis ensemble. « Je la tenais dans mes bras pendant qu’elle mourait. Son sang était sur mes mains. »

Il a affirmé que la mort de Hutchins était « la faute d’une négligence et d’un manque de professionnalisme ».

« La négligence de la personne qui était censée vérifier l’arme sur le site ne l’a pas fait ; la personne qui devait annoncer que l’arme chargée se trouvait sur le site ne l’a pas fait ; la personne qui aurait dû vérifier cette arme avant d’apporter cela à l’ensemble ne l’a pas fait », a-t-il poursuivi. « Et la MORT DE L’HUMAIN EST LE RÉSULTAT ! »

ALEC BALDWIN N’A PAS DEMANDÉ DE RESTER AU NOUVEAU MEXIQUE PENDANT L’ENQUÊTE SUR LE FILM « RUST »: LA POLICE

Il a ajouté : « Je suis sûr que nous avions des professionnels dans chaque département, sauf un – le département qui était responsable des armes. il n’y a aucun moyen que son ami plus ou moins du même âge de l’école, du quartier, d’Instagram ou Dieu sait où d’autre, puisse être un professionnel dans ce domaine. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Svetnoy mentionne alors directement les producteurs du film.

« Je comprends que vous vous battez toujours pour le budget, mais vous ne pouvez pas permettre que cela se produise. Il devrait toujours y avoir au moins un professionnel dans chaque département qui connaît le travail. C’est un must absolu pour éviter une telle tragédie, comme la tragédie avec Halyna », a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Enfin, Svetnoy mentionne Baldwin.

« Je ne souhaite à personne de vivre ce que j’ai vécu, ce que son mari @Matt Hutchins et son fils Andros ont vécu, et l’acteur Alec Baldwin, qui a reçu une arme sur le plateau. Il doit vivre avec la pensée que il a pris la vie de l’humain à cause de personnes non professionnelles. »

La production de « Rust » a été suspendue jusqu’à la fin de l’enquête, a confirmé Fox News lundi.

Jessica Napoli de Fox News a contribué à ce rapport