Le GAFI fait des petites plates-formes cryptographiques une proie facile pour les gros joueurs

Source: Adobe / Vasilev Evgenii

À mesure que l’industrie de la cryptographie se développe, elle attirera forcément plus d’attention réglementaire. La vérité de cette hypothèse a été mise en évidence en mars, lorsque le Groupe d’action financière (GAFI) a publié une mise à jour de ses directives relatives aux risques de blanchiment d’argent posés par les crypto-monnaies.

Il n’y a rien de particulièrement surprenant dans cette mise à jour, qui a principalement élargi la définition des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) pour inclure davantage l’écosystème cryptographique général (par exemple, les pièces stables, les transactions peer-to-peer). Cependant, les observateurs ont noté que les directives du GAFI pourraient avoir un impact négatif sur la compétitivité et l’inclusivité de l’industrie internationale de la cryptographie, dans la mesure où il pourrait être plus facile pour les grandes entreprises de respecter un nombre croissant de directives strictes que les petites startups.

C’est également le point de vue de divers acteurs de l’industrie qui se sont entretenus avec Cryptonews.com, qui ont déclaré que les coûts de conformité étaient plus abordables pour les entreprises établies. Cela dit, les principes de proportionnalité indiquent que les petites entreprises des pays en développement peuvent ne pas avoir à maintenir les mêmes normes que les autres.

Les directives du GAFI imposent des barrières à l’entrée

Quoi a récemment noté le fondateur de la Blockchain Association of Kenya , Michael Kimani, les lignes directrices (mises à jour) du GAFI sont susceptibles de donner aux entreprises établies et plus grandes un avantage concurrentiel:

Le meilleur peut être des partenariats avec des sociétés de cryptographie étrangères conformes, puis travailler à la personnalisation des produits frontaux pour… https://t.co/KFFugtFeci – Kioneki (@pesa_africa)

Ce type de point de vue est partagé par les acteurs de l’industrie et le Dr Scott Grob de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) dit à Cryptonews.com que les directives du GAFI cibleront à la fois les VASP et les petites et grandes entreprises de cryptographie, indépendamment de Talla.

“Malheureusement, de nombreuses petites entreprises de cryptographie et de VASP auront du mal à intégrer ces exigences de lutte contre la criminalité financière dans leurs systèmes et à trouver les ressources techniques pour les maintenir”, a-t-il déclaré.

Non seulement les échanges dans les pays en développement et les petits marchés peuvent avoir des problèmes avec les directives, mais aussi les clients.

«L’adoption et l’application des directives du GAFI peuvent être coûteuses d’une part et peu attrayantes pour les clients qui recherchent la vie privée d’autre part. Par conséquent, il est raisonnable de croire que la plupart des bourses, fournisseurs de portefeuilles et plates-formes de garde ne sont pas heureux d’adopter le guide », a déclaré Or Lokay, vice-président du cabinet de conseil en cryptographie. Bittax .

Étant donné que les directives du GAFI seront mises en œuvre différemment selon les lois spécifiques de chaque juridiction, les entreprises de certains pays peuvent trouver cela plus facile que d’autres.

«Les VASP opérant dans plusieurs juridictions feront l’objet d’une surveillance accrue et nécessiteront des contrôles internes et des systèmes plus [conozca a su cliente (KYC)], la détection et de meilleures ressources », a déclaré Scott Grob.

“Par la suite, les plus grands VASP avec des modèles d’exploitation plus simples adaptés aux juridictions réglementaires, telles que Singapour et le Japon, en bénéficieront le plus.”

Fondamentalement, la hausse des coûts entraînera inévitablement la disparition de certaines petites startups du marché. D’où la crainte que les lignes directrices puissent affecter la diversité et l’inclusion.

«Étant donné que le guide exige que les VASP collectent des informations spécifiques supplémentaires sur les clients et les transactions (y compris, mais sans s’y limiter, la« règle de voyage »), le respect du guide entraînera probablement des coûts supplémentaires pour les VASP. En général, des coûts de conformité plus élevés peuvent créer des barrières à l’entrée », a déclaré Robin Newnham, responsable de l’analyse des politiques chez Alliance pour l’inclusion financière .

O Lokay a souligné que, selon les données de Thomson . , les institutions financières bien établies «dépensent jusqu’à 500 millions de dollars par an en KYC et en vérification diligente de la clientèle, et les dépenses annuelles moyennes sont de 48 millions de dollars». Cela donne une indication de l’ampleur des effectifs et des ressources nécessaires pour se conformer à la réglementation, et du fait que la réglementation tend à conduire à au moins un certain degré de consolidation.

Juste des lignes directrices, mais …

Le point important à noter à propos des lignes directrices du GAFI est qu’elles ne sont que cela – des lignes directrices. Autrement dit, bien qu’ils établissent les meilleures pratiques pour identifier et atténuer le blanchiment d’argent (LBC), lutter contre les risques liés au financement du terrorisme (CFT), ils ne sont pas juridiquement contraignants.

«Bien que ces orientations ne soient pas contraignantes, on peut s’attendre à ce qu’elles influencent considérablement les approches juridiques, politiques et réglementaires des autorités nationales, ainsi que la manière dont les pays sont évalués pour déterminer la conformité technique et l’efficacité de leurs actions. Les régimes de LBC-FT comme fait partie des évaluations mutuelles », a expliqué Newnham.

En d’autres termes, alors que chaque juridiction nationale est censée mettre en œuvre les lignes directrices, chacune dispose d’un certain degré de flexibilité pour les mettre en œuvre en fonction de ses infrastructures, pratiques et ressources actuelles.

«La manière dont les orientations sont adaptées au niveau national peut varier considérablement en fonction de la capacité différente des juridictions à développer des approches politiques appropriées et de la mesure dans laquelle les juridictions réglementent les VASP uniquement dans une perspective de LBC-FT, ou adoptent une vision plus holistique de la réglementation et supervision du secteur VA / VASP », a-t-il déclaré.

En outre, Newham a ajouté que les directives du GAFI, comme la plupart des autres réglementations financières, sont conçues pour être mises en œuvre proportionnellement au niveau de risque dans chaque juridiction.

“Si le principe de proportionnalité dans la réglementation est correctement appliqué, une telle réglementation financière ne devrait pas se faire au détriment des petites entreprises des pays en développement”, a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

D’un autre côté, s’il existe un risque que les recommandations du GAFI entraînent l’exclusion des prix de certaines entreprises, la plupart des commentateurs reconnaissent qu’une réglementation internationale est inévitablement nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent et les activités criminelles.

Un canal efficace

«À long terme, le respect des normes mondiales de LAB-CFT, tout en imposant des coûts supplémentaires immédiats pour les VASP, pourrait également offrir des avantages en augmentant la réputation de l’industrie et son adoption généralisée», a déclaré Newham.

Dans le même temps, la situation peut être améliorée en donnant aux économies en développement un rôle plus important dans la formulation des réglementations et des lignes directrices.

«Bien que le système des organes régionaux de type GAFI (FSRB) offre un canal efficace pour diffuser les normes et les orientations du GAFI aux pays en développement, ainsi qu’un mécanisme pour évaluer leur mise en œuvre ultérieure des normes, il est encore possible de renforcer la voix et la participation des pays en développement au processus de normalisation lui-même, y compris par le biais de réseaux représentatifs des pays du Sud comme l’Alliance pour l’inclusion financière », a ajouté Newham.

Scott Grob recommande également un certain nombre de mesures qui, si elles étaient mises en œuvre, faciliteraient une plus grande inclusion en facilitant l’introduction de réglementations pour les économies en développement.

Il s’agit notamment de la promotion de «l’identification et de la documentation numériques pouvant être utilisées pour l’intégration à distance dans une institution financière ou VASP», l’introduction «d’applications et de services d’utilité publique qui favorisent l’interopérabilité et le partage» et la réduction des «coûts et réglementations d’incorporation». inhérent aux directives KYC.

Cependant, sans de telles mesures, nous pouvons toujours espérer que l’avènement de la réglementation contribuera à accélérer la consolidation dans l’industrie de la cryptographie. Et comme nous le savons tous, la consolidation et la centralisation sont à l’opposé de ce que la cryptographie est censée être.

____

