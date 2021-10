Le GAFI publie des directives mises à jour sur la cryptographie couvrant P2P, Stablecoins, DeFi et NFT

Le Groupe d’action financière (GAFI), l’agence qui établit des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) que les gouvernements du monde entier doivent suivre, a publié jeudi ses directives mises à jour pour la cryptographie.

Sur la base des directives antérieures publiées en 2019 et du rapport de suivi de l’année dernière, le GAFI a établi de nouvelles règles sur tout, des dépositaires aux échanges cryptographiques. Ils « s’attendent à ce que les pays mettent cela en œuvre dès que possible ». Les membres de l’organisation viennent d’environ 200 pays.

Dans ses directives, a déclaré l’organisme de surveillance mondial, l’implication de contrats intelligents sur une blockchain « ne libère pas la partie contrôlante de ses obligations ».

Le GAFI affirme que bon nombre de ces parties peuvent être définies comme des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), et qu’elles devront se conformer aux règles connexes de lutte contre le blanchiment d’argent, être agréées ou enregistrées et être supervisées.

Stablecoins

Concernant les pièces stables, le GAFI a déclaré que ses fournisseurs, ainsi que les dépositaires et les bourses qui les soutiennent, devront procéder à des contrôles de LBC et de financement antiterroriste tout au long du processus.

L’agence exhorte les pays à atténuer les risques avant le lancement de nouvelles pièces stables et à continuer de surveiller les efforts même après cela. Il leur demande également de prendre en compte l’évolution du risque si les pièces stables deviennent adoptées en masse.

« La réduction de la volatilité pourrait encourager leur utilisation généralisée comme moyen de paiement ou de transfert de fonds, en particulier lorsqu’ils sont parrainés par de grandes entreprises technologiques, de télécommunications ou financières qui pourraient proposer des modalités de paiement mondiales. »

Transactions d’égal à égal

Le GAFI souhaite que les pays imposent des exigences telles que la tenue de registres supplémentaires ou la limitation des transactions à certaines adresses approuvées uniquement, car celles-ci pourraient potentiellement être utilisées pour éviter les contrôles de LBC/FT dans les normes du GAFI.

« L’évolution rapide de ce secteur signifie que des changements dans le niveau et la nature du risque sont susceptibles de se produire rapidement et de mériter une attention prudentielle concertée. »

Le GAFI note en outre que même s’il n’a pas observé de tendance distincte vers leur utilisation accrue, cela reste un risque potentiel, car les transactions VA peuvent passer au P2P pour éviter les réglementations/supervision, car de plus en plus de juridictions mettent en œuvre la norme, car les risques liés au BC/FT devraient être suivi de manière continue et prospective.

Il exhorte les pays à comprendre quels types de transactions P2P présentent un risque plus ou moins élevé et à comprendre leurs moteurs et leurs différents profils de risque.

DéFi et NFT

Selon le GAFI, une application DeFi n’est pas un VASP ; cependant, « les créateurs, les propriétaires et les opérateurs ou certaines autres personnes qui conservent un contrôle ou une influence suffisante sur les accords DeFi », même s’ils semblent décentralisés, peuvent relever de leur définition VASP lorsqu’ils fournissent ou facilitent activement des services VASP.

Bien que les NFT ne soient pas non plus considérés comme des VASP, ici aussi, selon l’agence, il est important de considérer leur nature et leur fonction dans la pratique.

« Certains NFT qui à première vue ne semblent pas constituer des VA peuvent relever de la définition de VA s’ils doivent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement dans la pratique », a-t-il déclaré, notant que les NFT qui sont des représentations numériques d’autres actifs financiers sont exclus. de la définition du GAFI de la VA, mais seraient couverts par leur Norme d’un actif financier.

Directives non contraignantes

La bonne partie de ce guide est le GAFI décrit clairement qui peut être considéré comme VASP. Il stipule explicitement que les personnes qui « se contentent de fournir une infrastructure auxiliaire », y compris « vérifier l’exactitude des signatures », ne relèveront pas des obligations de surveillance. Quant à la règle de voyage, la nouvelle directive admet que le

« toutes les exigences de [the travel rule] postuler à [a traditional wire transfer] et [a virtual asset transfer between two VASPs] mais non [a virtual asset transfer between a VASP and an “unhosted wallet”]. «

« Il clarifie que les frais payés aux mineurs et aux validateurs ne sont pas soumis à la collecte d’informations sur l’auteur des règles de voyage et les bénéficiaires », a noté Peter Van Valkenburgh de CoinCenter. Il a ajouté que ces changements de règles de voyage, cependant, ne vont pas assez loin et maintiennent la définition VASP extrêmement détaillée.

Une doublure argentée est que ces conseils sont entièrement non contraignants.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.