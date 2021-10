Le GAFI publiera des directives détaillées sur la cryptographie à la fin de la semaine prochaine

Le Groupe d’action financière (GAFI) publiera très prochainement ses directives révisées pour les entreprises de crypto-monnaie, a déclaré le président Marcus Pleyer.

Les résultats de la réunion plénière d’octobre du GAFI ont été publiés cette semaine, dans lesquels l’agence a indiqué qu’elle avait finalisé ses orientations et prévoyait de publier la version mise à jour le 28 octobre.

« Ces orientations que nous avons finalisées pour une approche basée sur les risques des actifs virtuels et des investissements seront publiées la semaine prochaine », a déclaré Pleyer aux journalistes lors d’une conférence de presse après la dernière réunion de l’agence.

En mars, l’organisme de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) a publié un projet de directives (VASP) lors d’une réunion plénière. Cependant, les directives révisées finales ont été retardées car l’agence de réglementation a tenté de couvrir des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

En tant que tel, les directives révisées incluront désormais également la définition de VASP dans DeFi. De plus, le GAFI partagera cette fois son point de vue sur les NFT.

Bien que les normes relatives aux actifs virtuels ou aux VASP ne soient pas modifiées, les directives fourniront « des informations plus détaillées sur la manière dont les pays et le secteur privé peuvent mettre en œuvre les normes du GAFI ».

De plus, les directives fourniront des éclaircissements supplémentaires sur la définition des VASP et sur la façon dont les normes s’appliqueront aux pièces stables, a déclaré Player. Il a également partagé l’attente du GAFI selon laquelle les pays mettront en œuvre des normes pour la « règle de voyage » pour les transactions cryptographiques « dès que possible ».

En vertu de la règle de voyage, les VASP sont tenus de collecter et de transmettre des informations sur les personnes impliquées dans une transaction.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.