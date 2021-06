Le gagnant de Big Brother, Mike ‘Boogie’ Malin, condamné pour l’affaire du Dr Will Stalking

Le Dr Will Kirby et Mike “Boogie” Malin étaient des amis rapides lorsqu’ils ont formé pour la première fois leur alliance “Chilltown” et sont apparus plusieurs fois ensemble dans la série depuis. Ces dernières années, les choses se sont détériorées entre les deux et Malin a franchi la ligne avec son ancien ami au point que des accusations ont été déposées contre lui pour harcèlement criminel. Aujourd’hui, deux ans après l’incident, un document judiciaire a révélé que Malin avait changé son plaidoyer dans l’affaire en “nolo concurrentere” (pas de contestation) et avait été condamné.