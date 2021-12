Le gagnant de la finale de « The Bachelorette » suscite des réactions mitigées

La saison de Michelle Young de The Bachelorette s’est terminée mardi soir. Avant la finale, les deux derniers de Young étaient Nayte Olukoya et Brandon James. En fin de compte, la tête ne pouvait donner sa dernière rose qu’à un seul homme. Naturellement, les fans ont beaucoup réfléchi à la décision finale de Young.

Au cours de la finale, Young a pris la décision déchirante de dire au revoir à James. Elle a ensuite dit à Olukoya à quel point elle l’aimait et les deux se sont embrassés. Il s’est agenouillé pour proposer et Young a suivi en lui donnant la dernière rose de la saison. Young et Olukoya sont entrés dans l’histoire lors de la finale, en devenant le premier couple noir à se fiancer sur The Bachelorette. Cette saison est déjà entrée dans l’histoire, car les quatre derniers hommes de Young étaient des concurrents de couleur.

Les fans ont pu voir comment la fin heureuse de Young s’est déroulée dans la finale. Bien qu’ils aient définitivement leur propre opinion sur son choix d’Olukoya.

Nayte n’a pas à être votre choix parce qu’il était son choix et s’ils devaient rompre un jour, ce serait aussi leur choix. Michelle est l’une des meilleures Bachelorettes que nous ayons eues et elle mérite le bonheur. Qu’elle soit heureuse.#LaBachelorette — Gay Bachelor Himbo (@BGaytion) 22 décembre 2021

Il semble que les fans soient mitigés sur le résultat de The Bachelorette. Cependant, Young a pris la bonne décision pour elle.

Le premier couple noir à se fiancer sur la Bachelorette !! Allons-y ! #La bachelorette – Ren (@MsLaurenAshh_) 22 décembre 2021

Dans l’ensemble, les téléspectateurs étaient heureux que Young ait eu sa fin heureuse dans la finale de The Bachelorette. Après qu’Olukoya se soit agenouillé, elle lui a donné sa dernière rose et l’a officialisée en tant que célibataire.

