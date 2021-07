Le gagnant de la saison 18 de «Top Chef» présente des excuses après la révélation d’allégations de harcèlement

Le vainqueur de la saison 18 de Top Chef, Gabe Erales, a publié des excuses publiques après que des allégations de harcèlement sexuel contre le chef aient récemment fait surface. Erales est entré dans l’histoire en tant que premier vainqueur américano-mexicain de l’émission, mais après avoir admis avoir eu une liaison avec l’un de ses collègues, il a été licencié de son poste au restaurant Comedor d’Austin en décembre dernier. L’un des anciens patrons d’Erales chez Comedor a déclaré que le chef avait été licencié en raison de “violations répétées de la politique éthique de l’entreprise en ce qui concerne le harcèlement des femmes”.

“Les trois dernières semaines ont été une période difficile de réflexion et de croissance personnelle. J’ai gardé le silence non pas parce que je pensais que cela allait disparaître, mais parce que j’avais besoin de temps avec ma famille pour commencer le processus de guérison avant de faire une déclaration publique”, a-t-il déclaré. a commencé ses excuses. “Dire que je suis désolé d’avoir laissé tomber ma famille, mes amis, mon personnel, mes supporters et ma famille Top Chef peut sembler un euphémisme en ce moment, mais c’est la première étape et un véritable début sur ma route pour faire amende honorable. La plupart plus important, j’ai laissé tomber la personne qui a toujours été à mes côtés pour soutenir ma carrière et notre famille, ma femme.”

“Pour clarifier, à l’insu de ma femme, j’ai eu une relation consensuelle avec un collègue et j’ai ensuite réduit ses heures de travail, ce qui, combiné à un mauvais jugement, a conduit à mon licenciement après avoir filmé Top Chef”, a-t-il poursuivi. Publier. “J’étais soudainement au plus bas de ma vie – je perdais potentiellement ma famille alors que j’avais déjà perdu mon emploi. Je suis profondément et sincèrement désolé pour l’impact que mes mauvaises décisions ont eu sur les personnes impliquées. Ma croissance personnelle sera une excuse perpétuelle en cherchant le pardon.”

Il a clôturé, reconnaissant qu’il présenterait un changement de comportement alors qu’il rechercherait de futurs efforts. Erales devait ouvrir un autre restaurant au centre-ville d’Austin nommé Bacalar d’ici l’automne 2022. « Je reconnais qu’une partie du rôle d’un chef exécutif consiste à définir la culture et à défendre les valeurs du restaurant. Je m’engage à faire un travail personnel et professionnel chaque jour. pour créer un environnement de travail positif et sûr dans tout ce qui suivra pour moi professionnellement. » Bravo n’a pas encore commenté les excuses.