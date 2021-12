Le gagnant de la saison 21 de ‘The Voice’ révélé, marque une première historique

La saison 21 de The Voice s’est terminée mardi soir. Les finalistes comprenaient Girl Named Tom et Hailey Mia de l’équipe Kelly Clarkson, Wendy Moten et Paris Winningham de l’équipe Blake Shelton, et Jershika Maple de l’équipe John Legend. Mais, un seul des actes a pu être nommé vainqueur. Alors, qui a gagné la saison 21 ?

En fin de compte, la fille de l’équipe Kelly nommée Tom, composée des frères et sœurs Bekah, Caleb et Joshua Liechty, a gagné. Ils sont entrés dans l’histoire après leur victoire, car ils sont devenus le premier acte non solo à remporter la compétition. Chose intéressante, peu de temps avant la finale, TVLine a rapporté que l’application mobile de l’émission avait déclaré Girl Named Tom comme gagnante.

Et le GAGNANT de #TheVoice est… 🥁 pic.twitter.com/rAwCJSSljK – La voix (@NBCTheVoice) 15 décembre 2021

La saison 21 de The Voice a été diffusée en septembre dernier. Avant la première, l’émission a révélé qu’il y aurait un nouvel entraîneur dans le quartier – Ariana Grande. Lorsque l’annonce a été faite pour la première fois en mars dernier, la chanteuse a reconnu l’opportunité passionnante sur Twitter. Elle a écrit qu’elle était « plus que ravie, honorée, excitée » de rejoindre Legend, Clarkson et Shelton en tant qu’entraîneur.

Grande était un fan de la série de compétitions NBC avant de rejoindre officiellement les rangs des entraîneurs. Elle connaissait peut-être ce qu’impliquait The Voice, mais elle ne s’attendait pas à ce que ce soit une entreprise aussi « difficile ». L’interprète de « merci, prochain » a dit à E! News en août : « Vous le regardez à la télévision et vous pensez savoir : ‘OK, je vais y entrer et ça va être facile quoi qu’il en soit. Mais c’est tellement difficile. » Alors que les membres de son équipe ont incroyablement bien réussi tout au long de la saison, aucun d’entre eux n’a atteint la finale. Au cours des demi-finales, les membres restants de son équipe, Jim et Sasha Allen, ont été éliminés. Même si elle ne remportera pas de victoire pour la saison 21, les fans et ses collègues entraîneurs étaient si heureux qu’elle rejoigne la série.

« Nous nous amusons toujours, mais honnêtement, Ariana s’est lancée dedans », a déclaré Legend à Entertainment Tonight début décembre à propos de Grande. « Elle est passionnée par ça, et c’est amusant d’avoir quelqu’un de nouveau parce que vous pouvez voir le spectacle à travers leurs yeux, parce que vous êtes là depuis un certain temps, mais quand vous voyez leur excitation et leur passion, cela vous fait un peu sentir genre : ‘Ouais, j’ai de la chance d’avoir ce travail, c’est plutôt cool.' »