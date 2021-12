Le gagnant de MasterChef Professionals «se déchire» sur les restaurants en difficulté

Dan a commencé à travailler dans un supermarché pendant le premier verrouillage (Photo: BBC)

MasterChef : Le gagnant des Professionnels Dan Lee a exprimé le » déchirement » qu’il ressent en voyant des restaurants lutter pour faire face à l’augmentation des cas de Covid-19, soulignant que » la sécurité publique passe avant tout « .

Cette semaine, le Royaume-Uni a enregistré plusieurs jours le plus grand nombre de nouveaux cas positifs quotidiens de coronavirus au milieu de la propagation continue de la nouvelle variante Omicron.

Bien qu’il y ait actuellement beaucoup d’incertitude quant à la nouvelle souche et à sa gravité, il a été affirmé qu’un « verrouillage du disjoncteur de deux semaines » est envisagé après Noël, ce qui signifierait probablement que les pubs et les restaurants ne seraient que capable de servir les clients à l’extérieur.

Après sa victoire sur MasterChef: The Professionals, Dan a parlé à Metro.co.uk à propos de son temps dans la compétition et de ses espoirs pour l’avenir de sa carrière, évoquant l’impact que les restaurants pourraient avoir dans les semaines à venir avec les dernières mises à jour de Covid.

Déclarant que « l’industrie hôtelière a été très durement touchée par la nouvelle variante », le chef de Birmingham a rappelé ses expériences personnelles de verrouillage en 2020, lorsqu’il a dû trouver de nouveaux moyens de travail.

« Je ne peux pas parler au nom de l’industrie hôtelière, mais d’après ma propre expérience, comme vous l’avez vu dans MasterChef, j’ai expliqué que lors du premier verrouillage, je ne pouvais pas du tout travailler », a-t-il déclaré.

Le chef a étonné les juges avec ses plats d’inspiration asiatique et européenne (Photo : BBC/Shine TV)

«Je suis allé travailler dans un supermarché, ce que je ne regrette pas du tout, puis en tant que chef privé. J’ai eu beaucoup de chance parce que j’ai pu continuer à travailler, mais tant de gens sont à nouveau en difficulté.

Dan a fait part de son inquiétude pour ses amis qui ont leurs propres restaurants, qui pourraient trouver les temps plus difficiles dans un proche avenir.

« Bien sûr, la sécurité publique passe avant tout, mais c’est navrant de voir mes amis qui dirigent des restaurants se battre à nouveau, surtout à Noël, la période la plus chargée de l’année, et juste au moment où nous avions l’impression de nous remettre sur la bonne voie », a-t-il déclaré. .

Lors de la finale MasterChef: The Professionals, Dan a affronté les autres finalistes Liam Rogers et Aaron Middleton, impressionnant les juges Marcus Wareing, Monica Galetti et Gregg Wallace avec ses prouesses culinaires.

L’une de ses principales aspirations est d’ouvrir un jour un camion de restauration de rue, expliquant pourquoi il estime qu’il est important que la nourriture de rue soit accessible et abordable pour tous.

« La bonne nourriture peut être accessible à tous, vous n’avez pas besoin de payer autant d’argent pour cela. Lorsque nous nous concentrons sur la cuisine de rue, je pense que la culture de la cuisine de rue se développe au Royaume-Uni, elle devient tellement plus, mais en même temps, elle devient aussi un peu chère », a-t-il déclaré.

«C’est au bord de la route, c’est pour tout le monde. Peu importe combien vous gagnez, de quel milieu vous venez, c’est exactement ce qu’est la nourriture de rue. C’est de la nourriture pour tout le monde, et je veux faire passer ce message ici.

MasterChef: The Professionals est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

