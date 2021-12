Quelques heures avant que Girl Named Tom entre dans l’histoire mardi en tant que premier acte non solo à remporter The Voice, le concours de chant NBC semble avoir gâché les résultats de la saison 21. Les fans de The Voice qui avaient téléchargé l’application mobile officielle de l’émission ont été choqués de voir quelques heures avant la finale en direct que le trio de frères et sœurs – Caleb, Joshua et Bekah Liechty – était déjà étiqueté « Gagnant » sur la page « Artistes », capturé dans une capture d’écran de TV Line. NBC n’a pas encore abordé publiquement le spoiler apparent.

La victoire de Girl Named Tom, aussi attendue par les fans utilisant des applications, marque la quatrième victoire de l’entraîneur Kelly Clarkson, qui a remporté la saison 17 avec le membre de l’équipe Jake Hoot. Le groupe a interprété « Leave Before You Love Me » des Jonas Brothers avec Clarkson lors de la finale et a finalement été couronné vainqueur devant Hailey Mia, membre de la Team Clarkson, Wendy Moten de la Team Blake Shelton et Paris Winningham et Jershika Maple de la Team John Legend.

Girl Named Tom est allé sur Instagram peu de temps après leur victoire pour faire savoir aux fans qu’ils rentraient chez eux pour être avec leur père, qui a reçu un diagnostic de forme rare de cancer en 2017, alors qu’il avait récemment empiré. « Au moment où nous écrivons cette déclaration, notre père souffre d’une douleur horrible à la suite d’une autre opération », ont-ils déclaré. « La seule raison pour laquelle nous sommes toujours à Los Angeles, c’est que nos parents veulent que nous soyons ici, à faire ce que nous aimons. Nous avons hâte d’être enfin tous dans la même pièce. »

« Certains pourraient penser que c’est le pire moment – ​​notre père prenant une telle spirale descendante au moment exact de notre succès à la télévision nationale », ont-ils poursuivi. « En vérité, nous nous sentons chanceux et bénis par cette joyeuse distraction. The Voice a donné à notre famille l’occasion de se connecter, de réfléchir et de s’émerveiller de l’amour que nous avons les uns pour les autres. »

Les frères et sœurs ont ensuite remercié tout le monde à The Voice, promettant qu’ils seraient plus nombreux à venir. « Nous avons des dizaines de nouvelles chansons que nous avons hâte de partager avec vous », ont-ils déclaré. « Nous vous aimons, nous vous en sommes reconnaissants et nous espérons que vous passez un temps des fêtes spécial. Rendez-vous en 2022! »