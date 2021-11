Le gagnant du concours du Guide ESPABOX 1995

Après avoir téléchargé le Guide ESPABOX 1995, les lecteurs ont retrouvé toutes les données nationales et internationales importantes de 1994 et découvert les boxeurs d’alors, qui sont maintenant des entraîneurs ou des boxeurs.

Nous avons organisé un concours amusant avec quatre questions liés au contenu du Guide, afin de divertir les lecteurs.

Voici les réponses aux quatre questions du concours :

1) Combien de combats ont eu lieu en Espagne en 1994 ? (D’après le résumé initial): 187

2) Qui était le Champion d’Espagne Junior 1994 à 57 kg ? : David del Ojo (Cantabrie)

3) Nom et deux prénoms du boxeur espagnol surnommé « El Halcón de la Llagosta »: Juan Moreno Angulo

4) Qui était le champion d’Europe des super-welters fin janvier 1995 ?: Laurent Boudouani

Derrière la loterie Parmi les nombreux succès des quatre questions, bien que certaines n’aient pas répondu, le gagnant a obtenu ces gants exclusifs de notre sponsor LÉONE. Le gant de boxe Leone1947 CHOC GN047, est le gant le plus emblématique de la prestigieuse marque italienne.

Avec un design attrayant, un rembourrage multicouche hautement absorbant et composé à 100% de cuir de haute qualité, c’est le choix le plus apprécié par la majorité des praticiens et athlètes de boxe, kick boxing, boxe thaï et savate.

Le gagnant après le tirage au sort était : LAURA TENA (Saint-Sébastien). TOUTES NOS FÉLICITATIONS!