Le gagnant du trophée Heisman pour la saison de football universitaire 2021 révélé

Le joueur le plus remarquable de tout le football universitaire a été révélé. Samedi soir au Lincoln Center de New York, le quart-arrière de l’Alabama Crimson Tide Bryce Young a remporté le trophée Heisman Memorial. Il est le quatrième joueur de l’Alabama à remporter le prix et le deuxième membre consécutif de Crimson Tide à remporter le trophée alors que le receveur large DeVonta Smith l’a remporté l’année dernière. Le porteur de ballon Mark Ingram est devenu le premier joueur de l’Alabama à le remporter, en 2009. Le deuxième joueur de l’Alabama à remporter le Heisman est le porteur de ballon Derrick Henry en 2015.

Il n’est pas surprenant que Young ait remporté le Heisman étant donné qu’il a déjà remporté le prix Maxwell, qui est décerné au joueur de football universitaire le plus remarquable du pays. Young a également remporté le Davey O’Brien Award, qui est le National Quarterback Award. En 13 matchs, Young a lancé pour 4 322 verges, 43 touchés et seulement quatre interceptions. Il a mené le Crimson Tide à un dossier de 12-1, au championnat SEC et à une apparition dans les éliminatoires du football universitaire.

« Gagner le prix ? Honnêtement, jamais », a déclaré Young aux journalistes vendredi, selon 247Sports. « C’est toujours un rêve, bien sûr. Le prix parle de lui-même. Vous le savez toujours. C’est toujours un rêve. Mais ironiquement, quand vous êtes en fait un étudiant, vous êtes en fait un joueur de football universitaire et c’est en fait un possibilité, c’est probablement à ce moment-là que j’y ai le moins pensé. Pour moi, il s’agissait de gagner et de faire ce qui était le mieux pour l’équipe.

« Honnêtement, je dirai que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis allé en Alabama et l’une des principales raisons pour lesquelles l’Alabama était le meilleur choix pour moi était que je savais que je n’aurais jamais à penser ou à m’inquiéter des distinctions individuelles ou des récompenses individuelles ou tout ce que j’avais à faire était ce que je voulais à l’origine et j’ai toujours fait – penser à l’équipe et essayer de gagner. Et dans un endroit comme l’Alabama, quand vous jouez contre les meilleurs et rivalisez avec les meilleurs, les choses individuelles viennent d’elles-mêmes, ce n’est pas quelque chose sur quoi vous devez vous concentrer.

Les trois autres finalistes du trophée Heisman étaient l’ailier défensif Aidan Hutchinson du Michigan, le quart-arrière Kenny Pickett de Pittsburgh et le quart-arrière CJ Stroud de l’Ohio State. La prochaine étape pour Young and Alabama affrontera Cincinnati en demi-finale des éliminatoires de football universitaire le soir du Nouvel An.