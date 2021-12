Le gagnant d’un Grammy condamné pour avoir volé 1,3 million de dollars

Un musicien primé aux Grammy purgera une peine de prison prolongée. Irvin Mayfield et son partenaire commercial Ronald Markham purgeront 18 mois dans une prison fédérale. Le couple a plaidé coupable à un stratagème dans lequel ils ont fraudé la New Orleans Public Library Foundation de 1,3 million de dollars. Selon les informations de Nola.com, le juge de district américain Jay C. Zainey a ordonné au trompettiste (Mayfield) et au pianiste (Markham) de rembourser plus d’un million de dollars en dédommagement. Les deux devront également se porter volontaires pour enseigner 500 heures pour enseigner aux étudiants en musique, ainsi que pour trois ans de libération surveillée. Ils ont tous les deux jusqu’au 5 janvier 2022 pour se présenter en prison.

Malgré la peine et les allégations portées contre lui, le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, dont l’administration gère le système de bibliothèques, et le shérif local Marlin Gusman, ont fait l’éloge de Mayfield lors d’un concert d’été alors qu’il attendait sa condamnation.

« C’est tellement beau de voir vos visages enlever ces masques », a déclaré Cantrell depuis la scène, selon CBS New Orleans. « Alors, continuons à nous soutenir les uns les autres. Et plus important encore, continuons à soutenir un vrai fils de la ville de la Nouvelle-Orléans, Irvin Mayfield. »

Mayfield a déjà été salué comme un héros alors qu’il assumait le rôle d’ambassadeur de la Nouvelle-Orléans après la catastrophe de l’ouragan Katrina. Il s’est engagé à promouvoir le tourisme culturel et de divertissement.

Mayfield est déjà en prison depuis deux ans. Un juge a pris en considération le temps qu’il a purgé et a décidé d’une peine plus courte. En conséquence, Mayfield commencera à travailler pour verser un dédommagement dans les 60 jours suivant sa sortie de prison.

Selon les procureurs, le duo a usé de son influence en tant que président et membre du conseil d’administration de la Library Foundation pour empocher plus d’un million de dollars destinés aux bibliothèques publiques de la ville pour leurs propres projets et leur profit personnel. Ils auraient commis les crimes entre août 2011 et janvier 2013. Les deux auraient tout transféré via le New Orleans Jazz Orchestra, fondé par Mayfield en 2002.

Les fonds que les deux ont volés étaient destinés à acheter des livres et à payer le personnel de la bibliothèque. Au lieu de cela, les fonds et les services ont été détournés vers le coût de construction de 10 millions de dollars du New Orleans Jazz Market. L’événement est l’endroit où l’orchestre de jazz de Mayfield s’est produit. Le duo aurait également dépensé les fonds pour des suites d’hôtel, de l’alcool et une trompette plaquée or 24 carats pour Mayfield.

Les deux hommes ont plaidé coupables le 10 novembre 2020 à un chef d’accusation chacun de complot en vue de commettre une fraude par fil et courrier.