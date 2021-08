Le gagnant et le perdant des Warriors en agence libre

in

La sortie de Kelly Oubré a fait connaître un vieil homme sous le nom de André Iguodala être le gagnant de l’agence libre en atteignant le Guerriers de l’état d’or pour renforcer la position avancée. L’agence libre est une quête pour trouver la bonne personne et renforcer une liste, et les Warriors et Iguodala ont réussi en rejoignant leurs chemins.

“Iguodala représente le monde pour nous. Quand il est parti, nous avons perdu notre âme à bien des égards. Au cours des deux dernières saisons, nous avons été un peu sans gouvernail à bien des égards. Je soupçonne que nous allons retrouver notre gouvernail avec Andre”, a déclaré Steve Kerr. Mont Poole de NBC Sports Bay Area.

Le lésé a été Oubre, qui attendait une somme de plus de 20 millions par saison et s’est vu garantir 22 en deux parcours avec les Charlotte Hornets, pratiquement la moitié de ce qu’il était censé recevoir cet été. Lors de sa seule saison avec les Warriors, il a connu des hauts et des bas, mais il semblait toujours le mieux placé pour tirer profit du marché.

Steph Curry sur Andre Iguodala : “Cet homme est motivé. Il n’est pas seulement venu ici pour prendre sa retraite sous le maillot des Warriors. Il veut vraiment être productif sur le terrain avec nous, il veut être disponible toute l’année pour nous aider. Et il le fera.” Petit manque ——– pic.twitter.com/D4VSK1RA5i – GSWL (@WarriorsLatam_) 13 août 2021

Mots d’Iguodala à son retour :

“Qui aurait pensé que j’aurais l’opportunité de retourner à l’endroit où je pourrais avoir, peu importe comment vous l’appelez, des années d’héritage, en termes de réalisations, en remportant plusieurs championnats, où je pourrais nouer des relations avec certains de mes amis et coéquipiers les plus proches.” La relation avec les fans, la relation avec la Baie, l’opportunité de finir ici, c’était quelque chose de spécial.”