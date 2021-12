Le gagnant pour tout emporter dans une finale appropriée

L’une des plus grandes batailles sportives de tous les temps est d’obtenir une finale appropriée, les prétendants au titre se rapprochant du niveau de points pour la première fois en 47 ans.

Lors d’une nuit étouffante en Arabie saoudite la dernière fois, les choses entre Max Verstappen et Lewis Hamilton chauffé plus que jamais, et non à cause du temps.

Le Néerlandais aurait pu porter le coup fatal ou au moins profiter d’Abu Dhabi, et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de le faire, tandis que le Britannique n’avait pas l’intention de reculer et de le laisser faire.

Cela les a conduits deux fois à s’écraser avant de le faire inévitablement, ce qui a entraîné l’imposition de sanctions et le dépôt de plaintes de la part de toutes les parties impliquées.

Rien de tout cela n’a d’importance maintenant car, en fin de compte, ils ont franchi la ligne d’arrivée en P1 et P2, Hamilton remportant la victoire et le tour le plus rapide, les mettant à égalité avec 369,5 points d’avance sur la manche finale.

Max Verstappen : 369,5 points

Si vous voulez savoir quel pilote sera le favori là-bas, vous n’avez qu’à regarder comment Verstappen conduit à Djeddah. Il y avait un air de désespoir dans sa course, et c’est sans aucun doute en partie parce qu’il savait que son rival serait probablement le plus rapide des deux à Abu Dhabi.

Alors que l’homme Red Bull y a gagné confortablement en 2020, la situation est désormais complètement différente. Mercedes ne sera pas facile comme à l’époque, et il y a peu de choses qu’ils ont la voiture la plus rapide à ce stade de la saison après avoir remporté chacune des trois dernières courses grâce à Hamilton.

Verstappen peut cependant être encouragé par le fait qu’il était sur le point de décrocher confortablement la pole position à l’avant-dernière manche avant de s’écraser dans le dernier virage. S’il peut le faire à Yas Marina, il fera un grand pas vers son premier championnat du monde.

C’est parce que la position sur la piste est absolument cruciale sur le circuit, avec des dépassements difficiles et rester devant une voiture beaucoup plus rapide très faisable. Demandez simplement à Vitaly Petrov et Fernando Alonso.

Pour cette même raison et l’immense vitesse en ligne droite de la Mercedes, le joueur de 24 ans aura une énorme montagne à gravir s’il part derrière Hamilton. Il ne serait pas exagéré de dire que la séance de qualification sera l’une des plus importantes de l’histoire du sport.

Après tout, l’issue de la bataille entre eux déterminera si Hamilton bat sans doute le plus gros record à battre, les championnats du monde remportés.

Avec de nouveaux règlements menaçant de bouleverser l’ordre hiérarchique l’année prochaine et un nouveau coéquipier à affronter, il saura mieux que quiconque que cela pourrait être sa dernière chance de remporter son huitième titre. Ça ne devient pas plus gros que ça.

Compte tenu de l’importance, la lutte à l’avant allait toujours attirer l’attention dans la course finale, mais ce sera particulièrement le cas car la plupart des autres batailles importantes sont déjà presque décidées.

Le DNF de Sergio Perez la dernière fois avec Valtteri Bottas terminant P3 a mis fin à ses espoirs de prendre la P3 du Finlandais au classement, tandis que cela a également conduit Mercedes à étendre son avance au championnat des constructeurs à 28 points.

Tout cela signifie que le rôle principal des deux pilotes sera d’aider leurs coéquipiers de toutes les manières possibles. Lequel d’entre eux fait le mieux ce travail pourrait être extrêmement important.

Bien que vous puissiez vous attendre à voir du travail d’équipe entre les pilotes des deux meilleures équipes, il n’y en aura probablement pas beaucoup à Ferrari.

Avec un écart de 38,5 derrière eux par rapport à McLaren, la P3 au classement est pratiquement assurée, ce qui signifie que Charles Leclerc et Carlos Sainz seront très probablement libres de se battre comme ils l’ont fait en Arabie saoudite. Étant donné que l’Espagnol n’a que 8,5 points de retard sur le Monégasque au classement et aimerait sans aucun doute gagner sa bataille intra-équipe, les choses pourraient bien devenir fougueuses.

Lando Norris, quant à lui, est au milieu d’eux au championnat et espère terminer devant les deux pour donner à l’excellente saison qu’il a connue la fin heureuse qu’elle mérite. L’autre McLaren de Daniel Ricciardo a moins à jouer dans la course finale après tout, mais s’assure de la 8e place du classement avec une place parmi les cinq premières à Djeddah.

Il en va de même pour Pierre Gasly, qui compte désormais 15 points de retard sur l’Australien tandis que son équipe est à 29 points d’Alpine. Étant donné qu’ils n’ont rien à jouer, Red Bull s’attendra sans aucun doute à ce que les deux pilotes AlphaTauri aident Verstappen si possible.

Cela a été un excellent effort d’équipe d’Alpine pour éliminer la menace de Gasly et co lors des dernières manches, et une fois ce travail accompli, Esteban Ocon et Fernando Alonso porteront sûrement leur attention l’un sur l’autre, tout comme les pilotes Ferrari, avec juste cinq points entre eux.

L’Espagnol n’a été dominé par un coéquipier que deux fois dans sa carrière en F1 alors que le Français ne l’a jamais fait, mais ce dernier était confortablement le plus fort des deux lors du dernier week-end de course…

En ce qui concerne à la fois le championnat des pilotes et celui des constructeurs, il n’y a pas grand-chose à jouer en dessous de la paire alpine avec le reste des positions assez définies à moins qu’un certain chaos ne donne l’opportunité à certaines des voitures les plus lentes de marquer de gros points.

Une telle opportunité serait particulièrement agréable pour Kimi Raikkonen, qui fera ses adieux au sport sur le circuit qui a accueilli l’une de ses plus belles heures en 2012. Nous espérons encore plus d’or radio cette fois-ci, mais nous ne nous y attendons pas toute effusion d’émotion de l’Iceman.

C’est une certitude absolue qu’il y en aura beaucoup ailleurs, alors que le dernier chapitre de l’une des plus grandes batailles de la F1 se déroule en tête du peloton. Ça va être stressant, n’est-ce pas ?

