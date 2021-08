La gagnante de Survivor Parvati Shallow s’est séparée de son mari, John Fincher, un ancien de Survivor. La concurrente préférée des fans, qui a déjà remporté le prix d’un million de dollars, a demandé le divorce de son mari mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, selon des documents juridiques obtenus par The Blast. Entertainment Tonight a confirmé séparément les documents du divorce.

Dans les documents déposés, Shallow a cité des “différences irréconciliables” comme raison du divorce. Ni The Blast ni Entertainment Tonight n’ont indiqué si une date de séparation était indiquée. Les documents de dissolution du mariage n’ont pas non plus précisé si Shallow demandait la garde complète de leur fille de 3 ans, Alma, ou si elle et Fincher avaient l’intention de partager la garde du bambin, qu’ils ont accueilli ensemble en juillet 2018. Shallow vit actuellement dans Los Angeles, selon les rapports, et travaillant comme professeur de yoga. Le divorce du couple est une affaire en cours. Fincher n’a pas encore répondu au dépôt devant le tribunal. Pour le moment, ni Shallow ni Fincher n’ont publiquement évoqué leur séparation.

Shallow, qui a participé pour la première fois à Survivor: Cook Islands de la saison 13, et Fincher, qui a participé à Survivor: Samoa en 2009, ont déclenché une romance en 2013 après s’être rencontrés lors d’un événement caritatif organisé par Ethan Zohn, le vainqueur de Survivor: Africa, selon le Daily Courrier. En janvier 2017, Fincher s’est mis à genoux et a posé la question. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie le 16 juillet 2017 et a accueilli Alma, leur unique enfant ensemble, l’année suivante.

Après avoir accueilli leur fille en 2018, Shallow a participé à la 40e saison de la série, Winners at War, en 2020, cette fois avec une vision différente du jeu. Elle a dit à Entertainment Tonight à l’époque, “il y avait une vulnérabilité pour moi cette fois, en revenant là-bas, que je n’avais pas eue auparavant. Il y avait une émotivité incontrôlable. Même avant le début du match, quand nous étions en avant-match et en faisant de la presse, si quelqu’un me posait des questions sur mon bébé, je fondais en larmes. Donc, j’étais vraiment à un moment de ma vie où je n’étais pas capable de séparer cela et de mettre un mur ou un bouclier autour de cela vulnérabilité comme j’ai pu le faire dans le passé. C’était vraiment la différence pour moi.

En plus de la compétition Survivor: Cook Islands, Shallow a remporté Survivor: Micronesia – Fans vs. Favorites en 2008. Elle a également participé à Survivor: Heroes vs. Villains, où elle a terminé à la deuxième place. Shallow est largement considéré comme l’un des meilleurs concurrents de l’histoire de Survivor. L’animateur Jeff Probst a précédemment déclaré que Shallow était l’un de ses dix meilleurs candidats préférés. Elle a été l’une des cinq premières intronisées au Survivor Hall of Fame en 2010.