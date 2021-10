Le gala de samedi se poursuit à l’O2 de Londres

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Match de boxe a décidé, malgré l’annulation du match principal du gala entre Dillian pourquoi et Otto Wallin, allez-y avec la soirée prévue samedi prochain à l’O2 Arena de Londres (Royaume-Uni).

Désormais, le combat considéré comme la tête d’affiche est celui que les Britanniques disputeront Chantelle cameron (14-0, 8 KO), champion du monde WBC des super-légers et américain Mary McGee (27-3, 15 KO), titulaire de la contrepartie de la ceinture IBF. De plus, les poids lourds légers reviendront Craig Richard (16-2-1, 9 KO) après sa défaite en Coupe du monde contre Dmitry Bivol, et le super poids plume londonien continuera d’évoluer Youssef Khoumari (13-0-1, 5 KO), contre des adversaires moindres et en dix rounds. On verra aussi le poids lourd Alen Babic (8-0, 8 KO), qui exposera sa « sauvagerie » face au vétéran Eric Molina (28-7, 20 KO).

Il y aura une double présence espagnole au gala, puisque Alvaro Terrero (5-13-2, 3 KO) et Eva Cantos (2-1, 0 KO) cherchera à surprendre les protégés locaux Johnny pêcheur (3-0, 3 KO) et ellie scotney (2-0, 0 KO) respectivement.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

L’événement peut être suivi en direct sur DAZN samedi après-midi prochain.